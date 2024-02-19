В России предложили ввести аналог пионерского галстука для школьников
Соответствующее письмо направлено на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Об этом пишет RT со ссылкой на председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова.
Он связал вопрос с введением полноценной школьной формы. Начать предлагается с «символических, но важных аксессуаров».
«Прошу вас оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом», — говорится в тексте обращения.
Ветров считает, что пионерский галстук в Советском Союзе оставался символом «стремления к знаниям, верности стране, готовности помогать».