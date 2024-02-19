$92.55+0.7399.35+0.94
Почта

Минпросвещения поддержало изучение в школах истории семьи

Минпросвещения поддержало изучение в школах истории семьи. Речь идёт о теме, которая будет представлена в рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Минпросвещения поддержало изучение в школах истории семьи
© РИА Новости

«История семьи — это фундамент исторической памяти. Историю творили не только в прошлом, но и в настоящем. Молодёжь должна понимать, что от них, их активности и участия зависит будущее», — заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Ранее она направила запрос на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова с просьбой включить в цикл внеурочных занятий материалы, помогающие в изучении семейной истории.

Дети
Ольга Занко
Сергей Кравцов
Минпросвещения России
Госдума