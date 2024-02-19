Минпросвещения поддержало изучение в школах истории семьи

«История семьи — это фундамент исторической памяти. Историю творили не только в прошлом, но и в настоящем. Молодёжь должна понимать, что от них, их активности и участия зависит будущее», — заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.