За вовлечение детей в преступность хотят наказывать строже

Пензенцам и другим россиянам, втянувшим детей в совершение преступлений небольшой и средней тяжести, придется строже отвечать перед законом. Предложение правительства лишать таких людей свободы поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Он рекомендовал принять законопроект в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

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Пока что за преступления подобного рода лишение свободы не предусмотрено. Ответственность грозит только за «вовлечение несовершеннолетних в преступную группу, совершение тяжких и особо тяжких преступлений и за вовлечение детей в преступления по мотивам политической, национальной, идеологической или религиозной ненависти».

Законопроект предусматривает внесение изменений в уголовный кодекс. Так, за привлечение детей к соучастию в трех и более преступлениях небольшой и средней тяжести можно лишиться свободы на 5-8 лет.

Предложение связано с ростом числа попыток дестабилизировать ситуацию в стране с помощью несовершеннолетних.