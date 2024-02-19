«Многие делают ошибки». Врач рассказала, как правильно принимать антибиотики

«В приеме антибиотиков, которые назначены ребенку педиатром, тоже есть свои нюансы, о которых родители не всегда помнят, и делают ошибки – говорит эксперт. – Например, необходимо всегда делать равные промежутки между приемом таблеток. Если врач назначает прием антибиотика два раза в сутки, необходимо принимать его каждые 12 часов, например, в 9:00 и в 21:00. Если три раза в сутки, то каждые 8 часов, и так далее. Нарушение схемы приема препарата может привести к тому, что антибиотик не сработает».