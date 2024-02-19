«Многие делают ошибки». Врач рассказала, как правильно принимать антибиотики
Этой зимой участились случаи, когда для помощи пациентам с затяжным кашлем и другими острыми заболеваниями использовались антибиотики – в том числе, для лечения детей. О правилах безопасности при лечении антибиотиками рассказала в интервью MIR24.TV главный врач Клинической больницы им. Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова.
«Бактериальную инфекцию на сегодняшний день нельзя вылечить без применения антибиотиков. Но ни один антибиотик мы не можем назначать детям без строгих показаний, – говорит эксперт. – Назначение антибиотика рационально только тогда, когда педиатр диагностировал, что ребенок переносит именно бактериальное заболевание – бактериальный тонзиллит или отит, скарлатину, бактериальную пневмонию, коклюш, менингококковый менингит, шигеллез, сальмонеллез, болезнь Лайма, инфекции мочевыводящих путей и другие заболевания, вызванные бактериями. Пока доктор не назначил лечение, нельзя самостоятельно давать детям антибиотики при каждой ОРВИ или диарее».
«Зеленый цвет соплей у ребенка, высокая температура и длительное течение болезни тоже не являются диагностическими критериями бактериальной инфекции. Антибиотики не только не сделают лучше, но и навредят ребенку, если он переносит вирусную инфекцию, а не бактериальную», – продолжает Ольга Шарапова.
По словам врача, каждый лишний курс антибиотиков, который принимает ребенок, повышает риск возникновения грибковых инфекций, появлению антибиотикоустойчивых форм бактерий и антибиотико-ассоциированной диареи, когда место «хороших» бактерий в кишечнике занимают патогенные бактерии.
«В приеме антибиотиков, которые назначены ребенку педиатром, тоже есть свои нюансы, о которых родители не всегда помнят, и делают ошибки – говорит эксперт. – Например, необходимо всегда делать равные промежутки между приемом таблеток. Если врач назначает прием антибиотика два раза в сутки, необходимо принимать его каждые 12 часов, например, в 9:00 и в 21:00. Если три раза в сутки, то каждые 8 часов, и так далее. Нарушение схемы приема препарата может привести к тому, что антибиотик не сработает».
Кроме того, категорически нельзя прерывать курс антибиотика у ребенка раньше, чем рекомендовал врач, даже если все симптомы заболевания уже исчезли. При возникновении побочных эффектов во время приема курса антибиотиков необходимо сразу же обратиться к педиатру, чтобы он скорректировал терапию.