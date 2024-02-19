$92.55+0.7399.35+0.94
Почта

«Многие делают ошибки». Врач рассказала, как правильно принимать антибиотики

Этой зимой участились случаи, когда для помощи пациентам с затяжным кашлем и другими острыми заболеваниями использовались антибиотики – в том числе, для лечения детей. О правилах безопасности при лечении антибиотиками рассказала в интервью MIR24.TV главный врач Клинической больницы им. Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова.

«Многие делают ошибки». Врач рассказала, как правильно принимать антибиотики
© Mir24.TV

«Бактериальную инфекцию на сегодняшний день нельзя вылечить без применения антибиотиков. Но ни один антибиотик мы не можем назначать детям без строгих показаний, – говорит эксперт. – Назначение антибиотика рационально только тогда, когда педиатр диагностировал, что ребенок переносит именно бактериальное заболевание – бактериальный тонзиллит или отит, скарлатину, бактериальную пневмонию, коклюш, менингококковый менингит, шигеллез, сальмонеллез, болезнь Лайма, инфекции мочевыводящих путей и другие заболевания, вызванные бактериями. Пока доктор не назначил лечение, нельзя самостоятельно давать детям антибиотики при каждой ОРВИ или диарее».

«Зеленый цвет соплей у ребенка, высокая температура и длительное течение болезни тоже не являются диагностическими критериями бактериальной инфекции. Антибиотики не только не сделают лучше, но и навредят ребенку, если он переносит вирусную инфекцию, а не бактериальную», – продолжает Ольга Шарапова.

По словам врача, каждый лишний курс антибиотиков, который принимает ребенок, повышает риск возникновения грибковых инфекций, появлению антибиотикоустойчивых форм бактерий и антибиотико-ассоциированной диареи, когда место «хороших» бактерий в кишечнике занимают патогенные бактерии.

«В приеме антибиотиков, которые назначены ребенку педиатром, тоже есть свои нюансы, о которых родители не всегда помнят, и делают ошибки – говорит эксперт. – Например, необходимо всегда делать равные промежутки между приемом таблеток. Если врач назначает прием антибиотика два раза в сутки, необходимо принимать его каждые 12 часов, например, в 9:00 и в 21:00. Если три раза в сутки, то каждые 8 часов, и так далее. Нарушение схемы приема препарата может привести к тому, что антибиотик не сработает».

Кроме того, категорически нельзя прерывать курс антибиотика у ребенка раньше, чем рекомендовал врач, даже если все симптомы заболевания уже исчезли. При возникновении побочных эффектов во время приема курса антибиотиков необходимо сразу же обратиться к педиатру, чтобы он скорректировал терапию.

Дети
Ольга Шарапова