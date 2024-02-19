Яркий способ самовыражения: что делать, если ребенок захотел татуировку

Татуировки стали очень популярным способом изменить свою внешность. Рисунки могут указывать на принадлежность к определённой группе, символизировать какой-то важный период в жизни человека. Чаще всего способы заявить о себе ищут подростки. Калининградский психолог Наталья Усаченко рассказала «Клопс», как поговорить с ребёнком о тату.

Почему ребёнок хочет татуировку

Татуировка относится к одной из самых популярных форм бодимодификации, то есть изменения внешнего вида или функциональности тела.

Обычно татуировку хотят сделать подростки, ориентировочно лет с 14. В этом возрасте «расцветает» целый букет причин. Например, дети хотят примкнуть к определённой группе значимых людей или же подражать кумиру», — рассказывает психолог.

Ребёнок может хотеть скрыть несовершенства кожи или шрамы, за которые его травят или, на его взгляд, могут травить в новом важном для него коллективе. А ещё это своеобразный акт сепарации, чтобы показать свою взрослость, возможность получить контроль над своим телом, над жизнью. Также не стоит забывать, что когда подросток остаётся наедине с проблемами, нервная система не справляется, и иногда возникает потребность самоповреждения, татуировка в этом смысле очень подходит. И не следует исключать такую причину как своеобразная компенсация дефицита внимания от кого-то значимого, в том числе это может быть и родитель.

Почему татуировки, сделанные в раннем возрасте, становятся партаками

Партаками, или неудачными татуировками, становятся те работы, которые были выполнены в подпольных условиях. Иначе говоря, опытный и хороший тату-мастер потребует разрешение на сеанс от родителей, а вот начинающий специалист, работающий на дешёвых материалах, не потребует ничего. Иногда подросток может набить татуировку самостоятельно, используя подручные средства. Например, собрать самодельную «тату машинку» с чернилами из пишущей ручки и при помощи неё попытаться нанести желаемое на кожу. Так и получаются партаки.

«Партак» могут говорить и взрослые о своих подростковых татуировках, даже если они сделаны в хороших условиях. Это связано с тем, что зачастую тату в таком юном возрасте — это не всегда про отражение внутреннего мира. Это про зов, чтобы подростка приняли в его «идеальном» обществе. Как будто таким способом подросток смотрит на себя со стороны и решает: вот этим можно выразить свою причастность к какой-то важной для него группе. Это подмена понятий «быть» и «казаться». Это точно не про него настоящего, поэтому когда человек взрослеет, то часто бывает стыдно за такое «лжесамовыражение» и за то, что таким способом пытался добиться уважения. Поэтому небрежное «партак» — это напоминание о боли неприятия и непонимания.

Как говорить с ребёнком о тату

Если подросток сообщил родителю, что хочет набить тату, не стоит сразу ругать его. Поговорите с чадом спокойным тоном, выясните, какую картинку он выбрал, где желает её разместить, для чего она ему нужна. Спросите, кем он себя видит через 10-20 лет, ведь в некоторых профессиях татуировки не приветствуются, даже в нашем современном мире.

Скажите, что нанести на тело изображение, которое останется на долгие годы — это взрослое решение. Делая взрослые поступки, следует и рассуждать не по-детски. Поясните ребёнку, что жизнь, ценности, приоритеты, мода — меняются. И то, что было круто вчера, завтра будет выглядеть совсем по-другому. Есть вероятность, что придётся прятать татуировку от окружающих.

Поэтому можно предложить ему альтернативу: татуировки хной или временные тату, — советует специалист.

Если вы опасаетесь, что ребёнок набьёт татуировку без согласия у подпольного мастера, то расспросите его о предпочитаемом мастере, попросите показать его аккаунт, расспросите о салоне и предложите сходить вместе.

Если ребёнок твёрдо хочет татуировку, а родитель не готов платить за неё, то стоит узнать у чада, какие у него есть варианты заработать самостоятельно.

Если ребёнок уже сделал татуировку

Вы можете разозлиться или разочароваться, и эти чувства понятны, но помните, что от вашей реакции будут зависеть дальнейшие отношения с вашим уже взрослеющим ребёнком.

Необходимо аргументировано и без обвинений объяснить, почему поступок расстроил вас, а также узнать, почему ребёнок решил сделать тату, не спросив мнения взрослых.

Причина может быть любой, нужно постараться выяснить её. Главное — внимательно выслушать подростка, — делится Наталья Усаченко.

Можно пообещать ребёнку спокойно реагировать на эту ситуацию, не читать нотаций и оградить его от комментариев родственников или учителей в школе. В свою очередь, взять с него обещание, что впредь ребёнок всегда будет сообщать о своих планах. Можно попробовать договориться о том, что эта татуировка будет последней до совершеннолетия. То есть найти своеобразный компромисс.