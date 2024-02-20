Психолог объяснила, как подготовить ребенка к школе

Детский клинический психолог Елена Морозова рассказала о том, как помочь ребенку найти баланс между обязанностями в школе и другими аспектами в жизни. К примеру, стоит наладить образ жизни, режим сна и прогулок. Об этом пишет Pravda.Ru.

«Здоровый положительный стресс – это в общем нормальная реакция, если ребенок будет спокойно как-то на это реагировать в виде какой-то веселой игры, какое-то напряжение, потом идет разрядка. Если сразу для ребенка такая нагрузка, и интеллектуальная, и эмоциональная, то сложно», – сказала Морозова.

Клинический психолог подчеркнула, что до начала школьного периода ребенку следует посещать кружки и детские площадки, чтобы у него были отработаны навыки взаимодействия с другими людьми. Эксперт добавила, что занятия в детсаду дают ребенку чувство гордости и важности, так как он с чем-то справляется самостоятельно. Если дать ему какую-то сверхзадачу, с которой он не может справиться, либо это интеллектуально тяжело, либо по объему очень много, то это пугает ребенка, и он не будет прикладывать много усилий, заключила Морозова.