Как Минпросвещения рекомендует делать домашнюю работу

По поручению Минпросвещения Институт стратегии развития образования (ИСРО) разработал новые методические рекомендации по организации домашней работы для школьников. В них - все о времени, условиях и объемах "домашки". Но все ли выполняется? И можно ли по каким-то урокам вовсе отказаться от пресловутого "дэзэ"?

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...Ура, каникулы! Дочка-четвероклассница, с порога закинув подальше портфель, несется в комнату и "ныряет" на диван. У школьников, которые учатся по триместровой системе, сейчас как раз началась неделя отдыха. Но...

Заглядываю в классный чат: так и есть - сообщение от учителя математики. Пять листов с примерами и уравнениями на дроби, деление на трехзначное число и что-то еще, не менее "приятное".

Домашние задания на каникулы не задают, рекомендуется давать только список литературы для самостоятельного чтения

"Уважаемые родители! Задание на каникулы! Решаем, кто сколько сможет. Кто решил - оценка идет на следующий триместр. Кто не решит, просто останется без оценки, "двойку" ставить не буду!" - сообщает педагог.

А ведь в тех самых рекомендациях черным по белому написано: "Домашние задания на каникулярное время не задаются, рекомендуется предоставление обучающимся списка литературы для самостоятельного чтения". И поясняется: "каникулы, в соответствии с Законом "Об образовании в РФ" - плановые перерывы при получении образования для отдыха". В чате у сына (он во втором классе) - еще веселее. Задание по технологии: сделать 186 (!!!) бумажных модулей для поделки оригами, которую планируется потом собирать на уроке. Почти 200 деталей размером 6 на 3 сантиметра...

- По некоторым предметам можно вообще отказаться от домашних заданий, - считают эксперты Института стратегии развития образования.

- На ИЗО, например, дорисовать картину на уроке, на технологии - доделать поделку, а не придумывать особый "досуг" для семьи на каникулах. Домашние задания должны все-таки "дружить" со здравым смыслом, не нарушать здоровье школьников и душевное состояние их родителей.

А вот что говорится в методических рекомендациях про выходные:

"В начальной школе и в 5-6 классах основной школы домашние задания на выходные не задаются. В 7-11 классах допустимы домашние задания на выходные дни, направленные на повторение и систематизацию полученных знаний. На праздничные дни домашние задания не задаются".

В первом классе на "домашку" должно уходить не более часа, во 2-3 классах - не более полутора часов.

Однако, как показали результаты опроса, который эксперты ИСРО провели среди 217 тысяч человек - учителей, школьников и родителей, - 42 процента педагогов ответили, что задают "домашку" и на выходные, и на каникулы. Аргумент? "Мы не успеваем пройти материал". И большинство учеников - 80 процентов - эти "домашки" делают.

Факты о "домашке"

Объем домашних заданий не может превышать половину от объема работы, выполненной на уроке.

При организации домашней работы к следующему учебному дню учитывается объем домашних заданий, их трудоемкость и время, которое займет их выполнение.

В 1 классе выполнение домашней работы не должно длиться более часа, во 2-3 классах время на "домашку" - не более 1,5 часа, в 4-5 классах - не более 2 часов, в 6-8 классах - не более 2,5 часа, в 9-11 классах - не более 3,5 часа.

Комментарии

Ксения Спорышева, глава родкома, мама девятиклассика:

- Сын в математическом классе. Задают много. Отличники в классе только те, кто занят исключительно школой. Если у кого-то есть дополнительные кружки и занятия, ребенок сразу перестает успевать и "съезжает". На выходных, конечно, тоже "домашка". Ее задают просто на следующий урок, в целом, можно сесть в пятницу и освободить выходные. Но мы не успеваем. В домашнее задание семья не вмешивается класса с четвертого или даже с третьего. Только если большие спецпроекты. Самый большой вопрос, который пока не получается решить на уровне школы: как быть, если после школы ребенок едет к врачу или на соревнования и не успевает сделать домашнее задание. Объяснительные записки от родителей учителя не принимают. В таких случаях сын просто не идет в школу. Чтобы нервы не трепали.

Александр, ученик 8-го класса:

- Много задают формального. И часто бывает, что тему прошли на уроке, "домашка" и на следующем уроке - уже самостоятельная сразу по новой теме. Не хватает проработки.

Полина, ученица 6-го класса:

- На каникулы нам не дают домашнее задание, если только какие-нибудь слова повторить или рассказ прочитать. А на выходные - еще как. То есть не именно на выходные, а в пятницу - на понедельник, например. В пятницу мало кому охота делать, поэтому делаем в выходные. На "домашку" обычно уходит час-полтора, не больше. Там несложно.

Екатерина Щеголева, мама семиклассника: