Российские школьники на «Разговорах о важном» будут изучать семейную историю

Российские школьники с нового учебного года в рамках «Разговоров о важном» будут изучать семейную историю. Как пишет Infox, данную инициативу накануне поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

© N24.ru

С предложением включить курс о семье в «Разговоры о важном» в январе выступила депутат Госдумы Ольга Занко. По ее словам, оказать методическую и волонтерскую помощь готов проект «Моя история» движения «Волонтеры победы».

— В рамках этого проекта добровольцы учат, как составлять семейное древо, как работать с архивами и даже бесплатно помогают найти информацию о родственниках, — пояснила парламентарий.

По словам Занко, в настоящее время уже началась работа над материалами к курсу.