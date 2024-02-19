СМИ: В Финляндии запретили давать детям имя Волан-де-Морт
Совет по именам Финляндии предложил внести в список запрещённых в стране имя Волан-де-Морт — так звали главного врага Гарри Поттера, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
В новый перечень также вошли такие имена, как Адесса, Асмодей, Эльдорадо, Хайбис, Куккубо, Глитч и Михельсон. В Совете напомнили, что в Финляндии имя ребёнка не должно быть оскорбительным или каким-либо образом причинять ему вред в детском возрасте.
Отмечается, что список Совета по именам теперь будет рассмотрен Агентством цифровой информации и учёта населения Финляндии, которое утвердит или отклонит предложение. Ранее стало известно, что актёр Рэйф Файнс заявил о желании снова сыграть Волан-де-Морта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».