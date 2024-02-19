СМИ: В Финляндии запретили давать детям имя Волан-де-Морт

Совет по именам Финляндии предложил внести в список запрещённых в стране имя Волан-де-Морт — так звали главного врага Гарри Поттера , сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

В новый перечень также вошли такие имена, как Адесса, Асмодей, Эльдорадо, Хайбис, Куккубо, Глитч и Михельсон. В Совете напомнили, что в Финляндии имя ребёнка не должно быть оскорбительным или каким-либо образом причинять ему вред в детском возрасте.