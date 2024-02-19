Лазуткина считает, что индейку нужно включить в стандарты питания школьников

Необходимо рассмотреть возможность включения мяса индейки при создании единых государственных стандартов и нормативных правовых актов, регулирующих сферу питания школьников и детей от одного года до семи лет, считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина.

© Парламентская газета

Как сообщили в Совете Федерации, сенатор провела круглый стол на тему расширения использования мяса индейки в организованном питании детей и взрослых. В своем выступлении напомнила, что еще в декабре 2022 года президент дал поручение Правительству о проведении закупок мяса индейки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«В России традиционно в качестве источника белка населением в основном используется говядина, свинина, мясо курицы. Так, например, говядина является основным источником белка в лечебных рационах. А учитывая, что данное сырье растет в цене, а производство снижается — важно найти альтернативу по источнику белка», — сказала Лазуткина.

Комплексный анализ пищевой и биологической ценности показал, что содержание белка у мяса индейки сопоставимо по значениям с мясом говядины и свинины, отметила она. При этом содержание жиров и холестирина в индейке небольшое, а по своим химико-биологическим показателям и полезным свойствам она даже может быть рекомендована как возможная замена говядины в рационе человека.