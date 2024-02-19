Психофизиолог рассказала о пользе колыбельных для младенцев

«После рождения малыш оказывается совершенно в другом мире, наполненном громкими звуками, запахами, светом, прикосновениями. Все эти сенсорные стимулы буквально бомбардируют его нервную систему. Но именно они являются пищей для развития мозга. Мозг интенсивно учится, но он нуждается и во сне», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».