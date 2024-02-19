«Головная боль!». Учителя не поддержали возвращение пионерских галстуков в школы

«Это сейчас невыполнимо, потому что единой формы нет. Это получается, что повесить галстук нужно на очень разную одежду, которую носят ученики. Это не очень эстетично будет. Какой в этом смысл? Я не против того, чтобы была какая-то школьная форма. Но в современных условиях данная идея нереализуема. Стремление к индивидуальности настолько проникло в общество, что сейчас какие-то единые стандарты не могут существовать», - отметил он.