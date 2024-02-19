«Головная боль!». Учителя не поддержали возвращение пионерских галстуков в школы
Возвращение в обиход российских школьников аналога пионерского галстука приведет к дополнительному напряжению в отношениях учителей и учеников, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил вернуть в обиход российских школьников аналог пионерского галстука в качестве обязательного униформенного атрибута.
«Это сейчас невыполнимо, потому что единой формы нет. Это получается, что повесить галстук нужно на очень разную одежду, которую носят ученики. Это не очень эстетично будет. Какой в этом смысл? Я не против того, чтобы была какая-то школьная форма. Но в современных условиях данная идея нереализуема. Стремление к индивидуальности настолько проникло в общество, что сейчас какие-то единые стандарты не могут существовать», - отметил он.
По его словам, инициатива лишь добавит «головной боли» ученикам, родителям и учителям, а эффекта никакого не будет.
«Это просто очередная головная боль для родителей, для учащихся, для классных руководителей и так далее. Если что-то вводить, нужен контроль. Не каждый ученик захочет носить галстук или какой-то значок. Придется искать методы воздействия на учеников. Возможно, учителя начнут использовать какие-то репрессивные меры, а это ресурсы и конфликты. Дополнять напряжением сложные отношения между всеми участниками образовательного процесса не стоит. Это не добавит в школы созидания и нормальной обстановки», - заключил собеседник НСН.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала шить школьную форму на различные типы фигуры детей, чтобы избежать буллинга в школах, передает «Радиоточка НСН».