Как сформировать грамотную речь у подростков

Подростковая речь — удивительно интересное явление. Она отражает любые изменения в обществе: от семейных до мировых социокультурных. Родители часто сталкиваются с непростой задачей — научить ребенка грамотно говорить. Конечно, для этого подростку рекомендуется читать классические литературные произведения, но есть и другие способы расширить его словарный запас и улучшить речь. Один из них — стать для ребенка образцом для подражания. Специалисты Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки — методист кандидат педагогических наук доцент Ольга Преснова и учитель-логопед Ирина Ширяева дали несколько советов, как научить подростка грамотно говорить.

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Используйте в речи ту манеру общения, которую хотите видеть у своего ребенка

Говорите с подростком без напора, уважительно, спокойно и тихо. Возможно, вы замечали, что подростки любят школьных преподавателей, которые говорят с ними, как со взрослыми, на равных, никогда не повышают голос. Дети хотят им подражать. Часто они любят школьный предмет именно потому, что им нравится учитель.

Не стремитесь в речи подражать подросткам

Не употребляйте их сленговые фразы вроде: «Ауф, че это, я тебе не должна донатить». Это не поможет стать ближе и сделать речь ребенка красивой и грамотной. Не стоит его передразнивать, смеяться над интонацией и речевыми ошибками. Даже при общении с маленьким ребенком, который только учится говорить, логопеды рекомендуют не сюсюкаться, а правильно произносить слова. Демонстрируйте грамотную речь, широкий словарный запас. Будьте примером для ребенка.

Интересуйтесь личностями, которые авторитетны для подростка

Спросите, чья манера речи ему нравится? Какие разговорные особенности отличают этого человека? Кого интересно слушать и почему? Кому ваш ребенок хотел бы подражать в коммуникации?

Беседуйте с ребенком на свободные темы

Можно задать подростку вопрос про фильм, который ему понравился: «Расскажи, пожалуйста, мне про этот фильм. Я сомневаюсь, стоит ли смотреть? О чем он?». Если получили малопонятный ответ на подростковом сленге, улыбнитесь и попросите объяснить еще раз, но более аргументированно и понятно для вас.

Слушайте ребенка, если он вам что-то рассказывает или делится мнением

Не критикуйте, не перебивайте. Отнеситесь к рассказу серьезно, уточняйте значение непонятных вам слов и задавайте дополнительные вопросы. Этим вы проявите интерес к жизни подростка, а заодно и потренируете навык общения в диалоге.

Придумайте речевые игры, в которые можно играть в компании

Например, игра «Покажи слово пантомимой». Загаданное слово должно быть интересное, неоднозначное — оно может иметь в составе несколько корней или обозначать абстрактное понятие (коса, вдохновение, мечта, долг, водораздел, смысл, счастье).

Устраивайте домашний театр с родными или друзьями. Для постановки выбирайте классическую литературу. Главные роли предложите сыграть подросткам. Это позволит им развить словарный запас, стать более уверенными в себе, приобрести опыт публичных выступлений и найти общие темы для общения со взрослыми. А чтение классики пригодится им на итоговом сочинении по русскому языку.

Используйте специальные педагогические приемы

Их можно позаимствовать из литературных интернет-источников по логопедии. Среди них упражнения, описанные ниже.

Предложите ребенку восстановить текст с пропущенными словами. Возьмите любой текст и уберите одно или два слова из каждого предложения. Лучше всего брать тексты для изложений или короткие сказки, например, Андерсена, подойдут и стихи. Дайте подростку заполнить пропуски. Придумывайте по очереди синонимы к словам. Кто назвал больше, тот и выиграл. Например, слово «тюбик» на молодежном сленге означает «неспортивный, худенький парень». Предложите альтернативный вариант: щуплый, сухощавый, слабый, инфантильный, невзрачный. Интересно, кто первый исчерпает свой словарный запас? Определяйте слова по описанию. Приведите любые абстрактные понятия: совесть, страх, добро, зло. Дайте их определения. Пусть подросток, исходя из определения, угадает, что это за слово. Попросите подростка говорить на диктофон или камеру. Просмотр и прослушивание таких записей поможет ему взглянуть на себя со стороны и оценить свою речь. Читайте вместе вслух или по ролям. Вы должны читать красиво, с выражением, чтобы ребенок подражал вам. Покажите, как могуч, богат и неисчерпаем русский язык, и как важно уметь пользоваться обилием слов.

Консультацию специалиста по вопросам развития ребенка родители могут получить в Городском психолого-педагогическом центре, позвонив по телефону +7 800 250-11-91 или заполнив онлайн-форму.