Как оторвать подростка от телефона или компьютера

С 12 лет стоит выводить ребенка на размышления о той теме, которую вы хотите откорректировать. Например, если родители желают, чтобы ребенок меньше сидел в телефоне, нужно завести разговор о том, как гаджеты влияют на повседневную жизнь. Причем аргументы должен приводить не взрослый. Задача родителя — задавать вопросы и вывести с их помощью ребенка на нужные выводы. Только таким образом, не портя детско-родительские отношения и не тратя свои нервы, можно изменить ситуацию. Подростков не нужно учить, подростков стоит выслушивать, — сказала Дугенцова.