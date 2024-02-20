Почему школьникам обязательно надо писать от руки

Контент-продюсер, педагог Skysmart Александра Калинина рассказала, что навык письма от руки является одним из важнейших для развития в детском возрасте.

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«Делая заметки от руки, дети вовлекают в работу различные структуры мозга, что позволяет активно развивать моторику и память, управлять вниманием и фокусироваться на правильности выполнения задания», — объяснила педагог в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, практика письма от руки помогает детям сосредоточиться, погрузиться в обучение.

Кроме того, у детей когнитивные навыки тесно связаны с телесным опытом, поэтому чётко прослеживается связь между почерком и умением читать, отметила Калинина.

«Хорошая идея — регулярно предлагать детям писать сочинения от руки. Результат заметен практически сразу ― они начинают проявлять больше фантазии и креативности, их тексты становятся выразительнее, даже выбор слов меняется», — добавила эксперт.