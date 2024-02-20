В России создали программу для выявления дислексии у детей

Дислексия мешает детям учиться, потому как дислектики испытывают трудности в чтении. Из-за этого ребенок отстает от программы, что худшим образом влияет и на его психологическое состояние. Однако недавно у российских школьников возникла надежда.

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Как сообщают «Известия», в России появилось программное обеспечение для быстрой диагностики дислексии. Ее использование не требует специального образования. Программа называется «Дислектор».

«Методами машинного обучения команда проекта провела классификацию движения глаз во время чтения на основании собранных больших и уникальных корпусов данных. Разработка позволяет выявлять у детей риск развития дислексии по движению глаз, а также взвешивать глазодвигательные параметры, которые вносят трудности при чтении у ребенка», — пояснила Ольга Драгой, руководитель проекта «Диагностические и ассистивные речевые технологии на основе искусственного интеллекта» в Центре искусственного интеллекта НИУ ВШЭ.

Программа работает на ноутбуке и идет в комплекте с айтрекером. Он фиксирует движение глаз ребенка. Также есть версия для мобильных телефонов и планшетов. На диагностику уходит от пяти до десяти минут.

Эксперты напоминают, что дислексию не лечат, а корректируют. Своевременное выявление этой особенности упрощает процесс коррекции.