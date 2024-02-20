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В России создали программу для выявления дислексии у детей

Дислексия мешает детям учиться, потому как дислектики испытывают трудности в чтении. Из-за этого ребенок отстает от программы, что худшим образом влияет и на его психологическое состояние. Однако недавно у российских школьников возникла надежда.

В России создали программу для выявления дислексии у детей
©  Unsplash.com

Как сообщают «Известия», в России появилось программное обеспечение для быстрой диагностики дислексии. Ее использование не требует специального образования. Программа называется «Дислектор».

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«Методами машинного обучения команда проекта провела классификацию движения глаз во время чтения на основании собранных больших и уникальных корпусов данных. Разработка позволяет выявлять у детей риск развития дислексии по движению глаз, а также взвешивать глазодвигательные параметры, которые вносят трудности при чтении у ребенка», — пояснила Ольга Драгой, руководитель проекта «Диагностические и ассистивные речевые технологии на основе искусственного интеллекта» в Центре искусственного интеллекта НИУ ВШЭ.

Программа работает на ноутбуке и идет в комплекте с айтрекером. Он фиксирует движение глаз ребенка. Также есть версия для мобильных телефонов и планшетов. На диагностику уходит от пяти до десяти минут.

Эксперты напоминают, что дислексию не лечат, а корректируют. Своевременное выявление этой особенности упрощает процесс коррекции.

Ранее «Рамблер» писал о том, что учителя не поддержали возвращение пионерских галстуков в школы.

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