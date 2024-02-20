Хирург назвал наиболее опасный вид детской грыжи

При грыже передней брюшной стенки у детей происходит выпячивание внутренних органов через физиологические или патологические отверстия в брюшной стенке и наиболее опасной для здоровья ребенка является паховая грыжа, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» детский хирург Максим Сергиенко. По его словам, при этом виде грыжи, скорее всего, потребуется операция.

© Unsplash

Как объяснил специалист, в нижней части брюшной стенки расположен паховый канал, через который у мальчиков проходит семенной канатик, кровоснабжающий яичко, а у девочек — круглая связка матки. Паховая грыжа может возникнуть как сразу после рождения, так и в первые годы жизни, когда у ребенка происходит постепенное повышение давления внутри живота.

Паховая грыжа чаще встречается у мальчиков, и она довольно опасна. Ущемление можно сравнить с удушением — в органе, который ущемился, нарушается кровоснабжение, а это вызывает утрату его функций. Чаще всего в паховую грыжу могут проникать и ущемляться кишка, сальник, а у девочек — яичник, — предупредил врач.

Он подчеркнул, что при паховой грыже детей беспокоит сильная боль, может быть рвота, нарушение отхождения газов и стула, на поздних стадиях происходит вздутие живота и обезвоживание. Поэтому важно, чтобы помощь была оказана как можно быстрее, так как после 12 часов ущемления возникают серьезные риски некроза органа.