Малышева рассказала, чем опасна корь и как защитить от нее ребенка

Корь — крайне опасное заболевание, способное поражать мозг при заражении, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, в группе риска находятся дети, не обладающие иммунитетом к инфекции. Защититься от кори может помочь вакцинация, которая имеет лишь одно постоянное противопоказание — первичный иммунодефицит.

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Врач-иммунолог Андрей Продеус напомнил о главных симптомах кори. Одним из наиболее характерных признаков заражения является появление сыпи на коже. При этом иммунолог отмечает, что на ранних этапах развития заболевания в ротовой полости образуются пятна Филатова — Коплика.

Первая сыпь начинается в ротовой полости. Речь идет о пятнах Филатова — Коплика. Они находятся на поверхности щек и зева. Потому что во рту находятся «входные ворота» для инфекции, — уточнил он.

Защититься от кори можно с помощью вакцинации, однако в некоторых случаях она противопоказана. Продеус уточнил, что медицинский отвод от вакцинации предоставляется при иммунодефиците, а также при острых заболеваниях, сопровождающихся температурой, кашлем и насморком. Однако такой отвод выдается лишь временно. Спустя две недели пациент подлежит обязательной вакцинации. Врач подчеркивает, что она крайне важна для сохранения здоровья, в особенности для здоровья детей. Это обусловлено тем, что корь способствует развитию коревого энцефалита.

Коревой энцефалит — это смертельно опасное заболевание. Когда вирусная инфекция распространяется в центральной нервной системе, поражается головной мозг. Следующие органы, попадающие под удар, это легкие и слизистая кишечника. При поражении органов происходит нарушение их функции, — подытожил Продеус.