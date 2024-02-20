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Малышева рассказала, чем опасна корь и как защитить от нее ребенка

Корь — крайне опасное заболевание, способное поражать мозг при заражении, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, в группе риска находятся дети, не обладающие иммунитетом к инфекции. Защититься от кори может помочь вакцинация, которая имеет лишь одно постоянное противопоказание — первичный иммунодефицит.

Малышева рассказала, чем опасна корь и как защитить от нее ребенка
© РИА Новости

Врач-иммунолог Андрей Продеус напомнил о главных симптомах кори. Одним из наиболее характерных признаков заражения является появление сыпи на коже. При этом иммунолог отмечает, что на ранних этапах развития заболевания в ротовой полости образуются пятна Филатова — Коплика.

Первая сыпь начинается в ротовой полости. Речь идет о пятнах Филатова — Коплика. Они находятся на поверхности щек и зева. Потому что во рту находятся «входные ворота» для инфекции, — уточнил он.

Защититься от кори можно с помощью вакцинации, однако в некоторых случаях она противопоказана. Продеус уточнил, что медицинский отвод от вакцинации предоставляется при иммунодефиците, а также при острых заболеваниях, сопровождающихся температурой, кашлем и насморком. Однако такой отвод выдается лишь временно. Спустя две недели пациент подлежит обязательной вакцинации. Врач подчеркивает, что она крайне важна для сохранения здоровья, в особенности для здоровья детей. Это обусловлено тем, что корь способствует развитию коревого энцефалита.

Коревой энцефалит — это смертельно опасное заболевание. Когда вирусная инфекция распространяется в центральной нервной системе, поражается головной мозг. Следующие органы, попадающие под удар, это легкие и слизистая кишечника. При поражении органов происходит нарушение их функции, — подытожил Продеус.

Малышева ранее назвала самый полезный сорт винограда для зрения. По ее словам, им является черный виноград, содержащий большое количество каротиноидов. Они способствуют улучшению остроты зрения.

Дети
Андрей Продеус
Елена Малышева
Первый канал