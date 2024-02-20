Российские ученые создали программу для диагностики дислексии

Российские ученые Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ разработали программу, позволяющую оценить наличие и степень дислексии у школьников с учетом их пола, возраста, класса обучения и данных видеоокулографии (измерения скорости и характера движения глаз). В этом году программу собираются внедрить в клиническую практику.

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Как рассказала пресс-служба НИУ ВШЭ изданию «Вести Подмосковья», в разработке участвовали специалисты в области машинного обучения и нейролингвисты. Программа под названием «Дислектор» поможет психологам, логопедам и другим врачам для диагностики нарушений чтения у детей на основе данных о движении глаз.

Прибор видеоокулограф считывает движение глаз при чтении с экрана ноутбука или мобильного устройства. Затем вводится информация о половой принадлежности, возрасте и классе, время и координаты фиксации взгляда. В итоге предоставляется информация о риске дислексии или ее наличии.