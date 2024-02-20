На что обращать внимание при лечении пневмонии у детей

При лечении внебольничной пневмонии у детей следует обращать внимание, что воспалительное заболевание может быть вызвано одновременно и вирусной, и бактериальной инфекциями, сообщается в рекомендации Роспотребнадзора на портале непрерывного медобразования Минздрава РФ. Чаще всего заболевания легких наблюдаются именно в детских коллективах.

Утверждены новые методические указания по эпиднадзору за внебольничными пневмониями. Групповые очаги заболевания чаще регистрируются в детских коллективах. При диагностике пневмонии у детей рекомендуется учитывать возможность смешанной бактериально-вирусной инфекции, — напомнили в ведомстве.

Методические рекомендации Роспотребнадзора были утверждены 28 декабря. Согласно этому документу, эпидемиологи должны проводить эпидрасследования в очагах распространения инфекций.