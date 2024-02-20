Как защитить педагога от травли учениками

В России в конце 2023 года подписан закон, направленный на повышение авторитета учителя: он запрещает школьникам пользоваться в учебное время мобильными телефонами и обязывает ввести в правила школьного распорядка требования к дисциплине на уроках. А еще обязывает директора школы защищать всех участников учебного процесса, а не только детей, как это часто бывает.

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Есть на Востоке древняя пословица: "Ученик не смеет наступать даже на тень учителя". Уважение к старшим, к наставникам - непреложная истина. Правда, и от наставников требуется безупречное поведение и авторитет.

Закон принят недавно. Сможет ли он изменить что-то в отношениях "учитель - ученик"? В истории, которая прямо сейчас разворачивается в одной из школ Братска Иркутской области, педагог стал объектом насмешек и разбирательств с родителями. И в итоге - уволился из школы. Что произошло?

Скандальное видео появилось недавно в одном из пабликов Братска и тут же разлетелось десятками репостов с припиской "шок-контент!". На кадрах - учительница. Видно, что она сильно не в себе: выкрикивает явно непедагогические фразы в адрес одного из учеников. Под роликом - нескончаемый поток комментариев, большая часть из которых в несколько раз хлеще слов, произнесенных педагогом.

При городском комитете по образованию была создана специальная комиссия для всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела.

Не нужно быть экспертом, чтобы понять: видеозапись фиксирует далеко не весь конфликт, а лишь его часть. Что было до того, как педагог вышла из себя? Не была ли ее реакция - да, не самая достойная, скажем прямо - ответом на провокацию или откровенно хамское поведение ученика?

- Это у некоторых нынче любимое развлечение, - с горечью констатирует Ольга Булыгина, два года назад простившаяся со школой. - Довести учителя до белого каления - и заснять его в этот момент, а потом глумиться.

Самое печальное - реакция руководства школ и чиновников от образования на подобные инциденты. Как правило, в случившемся винят исключительно педагога. Учителя вздыхают: дети привыкли к своей безнаказанности и уверены, что за оскорбление учителя им ничего не будет. Это раньше за шум на уроке вызывали родителей в школу. Теперь же все с ног на голову! Ученик не желает работать, ведет себя вызывающе - виноват педагог: не смог заинтересовать предметом, не нашел подхода к ребенку!

"Приносим свои извинения родителям учащегося. Беспокоимся о здоровье педагога. Обязательно честно разберемся и при необходимости примем меры", - такой была первая официальная реакция на инцидент председателя комитета по образованию Братска Оксаны Ефимовой.

Позже стало известно, что педагог будет наказана.

Кстати, об ученике. Удалось узнать, что же осталось за кадром нашумевшего видео. За несколько секунд до того, как включилась видеокамера в телефоне (напомним, что закон о запрете мобильников в школе был принят в конце прошлого года и телефона попросту не должно было быть в руках у школьника), парень пытался прорваться в кабинет математики, который проветривался на перемене. Учитель объяснила, что войти пока нельзя. Тогда он попытался прорваться силой, оскорбляя педагога. Говорят, подобные выходки у подростка отмечались и раньше: он сквернословил, позволял себе ругательства в адрес педагога, да еще и бравировал этим.

В результате педагог написала заявление об увольнении. Но что значит увольнение педагога, да еще математика, посреди учебного года? Вести уроки будет некому. В Братске ситуация с кадрами в школах крайне напряженная.

Депутат Государственной Думы от Братска Александр Якубовский напомнил землякам о недавно принятом законе, защищающем учителей от оскорблений и насилия.

- Теперь для защиты своих прав педагоги смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим и ущемляющим их права, - отметил он и потребовал провести проверку соблюдения законодательства в школе, где произошел конфликт.

После этого многие реплики, содержащие оскорбительные выпады в адрес как конкретной учительницы, так и педагогов вообще, из Сети оказались удалены.

Между тем

Почему подростки теряют уважение к взрослым

Ситуацию комментирует психолог, заведующая научно-исследовательской лабораторией оценки профкомпетенций и развития взрослых НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Анастасия Белолуцкая:

- Буллинг - всегда свидетельство нездоровья общей коммуникативной ситуации в отдельной группе или организации в целом. Дело не в конкретном учителе или ребенке, а в том, что вся система очень больна. Во-первых, у педагогов маленькие зарплаты, они часто измотаны контролем, бесконечной "дерготней" поручений и неуважительным отношением со стороны начальства к их личным границам, времени, силам, достоинству.

Во-вторых, детям негде взять опыт так называемой содержательной коммуникации. В школе сейчас практически нет места обсуждению, дискуссиям, настоящему проектированию, командной работе, творчеству. Многое делается "для галочки". Подростки это видят и теряют остатки уважения к взрослым. К тому же им банально скучно, а если не прокачана "мышца" содержательной коммуникации, мышления, проектного действия (что вообще-то и делает жизнь интересной и разнообразной), то все выливается в "коммуналку": перемывание костей всем и каждому и борьбу за власть.

В-третьих, учителей критично мало учат практическим техникам, связанным с коммуникацией и эмоциями. Как распознать манипуляцию? Как на нее реагировать? Как управлять гневом и знать, в какой момент и в связи с чем ты можешь "слететь с катушек", а слететь с них может каждый. Во всем этом обязательно должны практиковаться любые специалисты, которые работают с людьми, а тем более учителя. Психологию в педвузах будущим учителям-предметникам преподносят максимум в виде возрастной периодизации и разговоров про "всесторонне развитую личность"...

Комментарии

Оксана Ефимова, председатель комитета по образованию администрации Братска:

- Мы выслушали каждую из сторон. И учитель, и ученик вели себя недопустимо, следовательно, и тот и другой должны нести ответственность за свои поступки. Что я могу сказать об учителе? У нее нагрузка 40 часов (две с лишним ставки). При пятидневке это по восемь уроков в день! Плюс проверка тетрадей, плюс несколько подготовок. И как бы трудно ни было, она работает, дает детям знания!

С учеником тоже сложная ситуация. У него трудный возраст, об этом нельзя забывать. Есть проблемы в семье. Его мама, кстати, тоже педагог, работает в другой школе. И у нее тоже колоссальная нагрузка, а подросток предоставлен сам себе. Да, вышло так, что сапожник без сапог. Будем работать с этой семьей.

Григорий Гурин, юрист, младший научный сотрудник лаборатории оценки профкомпетенций и развития взрослых НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ:

- Несмотря на то, что в декабре 2023 года в Федеральный закон "Об образовании в РФ" были включены положения, закрепляющие право учителя на "уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности", их реализация пока представляется маловероятной.

Вообще, по сути, педагоги всегда имели возможность юридической защиты своего достоинства, ведь Конституция РФ в ч. 1 ст. 21 закрепляет, что "достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления". Но широкого распространения подобная практика до сих пор не получила. Еще момент: применение к школьнику мер дисциплинарного характера возможно только после доказательства его вины, а его противоправные действия в отношении учителя скорее всего не фиксировались и будут трудно доказуемыми.

Если травля педагогов начнет носить массовый характер, потребуются системные действия по совершенствованию закона.