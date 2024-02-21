Роспотребнадзор: дети должны смотреть телевизор под контролем родителей. Главная задача взрослых — оградить детей от опасного для их психики контента. Остальные рекомендации связаны с физическим здоровьем: каким должно быть освещение, куда посадить ребёнка, чтобы было меньше влияния на зрение, и так далее. Всё это важно — по мнению учёных, просмотр ТВ может негативно сказаться на организме и развитии подрастающего поколения.

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Советы красноярского управления Роспотребнадзора перечислил «МК в Красноярске».

Во-первых, в комнате, где ребёнок смотрит телевизор, нужно организовать нормальное освещение. В ней должно быть не слишком светло, но и не слишком темно.

Во-вторых, нужно следить, чтобы ребёнок сидел в нормальной позе — ни в коем случае не лёжа или согнувшись. Также важно, чтобы он смотрел на экран прямо, а не сбоку.

В-третьих, телевизор должен быть минимум в 3 м от глаз малыша.