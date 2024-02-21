На Южном Урале сирот стали чаще возвращать родителям

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт поделилась статистикой по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства. В Челябинской области выросло число возвратов детей после реабилитации в их родные семьи.

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«В 2022 году показатель составлял 47 %, в 2023 – 66 %, и эта тенденция обнадеживает. Все-таки ребенок должен воспитываться в кругу своей семьи, а специализированные учреждения – это уже крайняя мера», – заявила Ирина Гехт в своем телеграм-канале.

На Южном Урале сейчас чуть более 4 тысяч семей, где воспитываются 8649 детей, состоит на профучете. Почти 600 семей из этого числа находятся в социально опасном положении.