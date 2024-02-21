В ОАЭ появится «Российский университет»

«Российский университет», который станет одним из драйверов научно-образовательного сотрудничества, появится на территории ОАЭ, подготовку кадров можно начать уже в следующем году на базе вузов страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат зампреда правительства.

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Вопрос реализации проекта Чернышенко обсудил с министром образования ОАЭ, руководителем Главного управления спорта Ахмедом Аль-Фаласи. Вице-премьер подчеркнул, что инициатива получила поддержку на самом высоком уровне.

«Мы готовы начать подготовку кадров уже в следующем году на базе существующих университетов в ОАЭ, и в качестве следующего шага предлагаю обсудить технические параметры, площадку, учебные программы и другие критерии создаваемого университета», — указал Чернышенко.

Как отметил зампред правительства, ОАЭ – стратегический партнер РФ в ближневосточном регионе, между странами сложились «плотные отношения» в области образования. В частности, совместные усилия направлены на взаимное признание дипломов, квалификации и ученых степеней в ОАЭ.