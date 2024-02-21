Депрессия и тревожность существенно ниже у тех, кто дружит с одноклассниками
В Амстердамском университете учёные, анализируя данные 423 учеников первого и второго класса средней школы в возрасте от 11 до 15 лет, пришли к выводу, что дружба с одноклассниками стабилизирует психику и благотворно влияет на душевное здоровье.
Тревога и депрессия отступают, если ребёнок поддерживает дружбу и широкие социальные контакты с учениками по классу.
У детей, которые менее социализированы, эмоциональных нарушений больше.
В Университете штата Айова доказали эффективность силовых тренировок в смягчении симптомов депрессии.