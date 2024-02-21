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Депрессия и тревожность существенно ниже у тех, кто дружит с одноклассниками

В Амстердамском университете учёные, анализируя данные 423 учеников первого и второго класса средней школы в возрасте от 11 до 15 лет, пришли к выводу, что дружба с одноклассниками стабилизирует психику и благотворно влияет на душевное здоровье.

Депрессия и тревожность существенно ниже у тех, кто дружит с одноклассниками
© runews24.ru

Тревога и депрессия отступают, если ребёнок поддерживает дружбу и широкие социальные контакты с учениками по классу.

У детей, которые менее социализированы, эмоциональных нарушений больше.

В Университете штата Айова доказали эффективность силовых тренировок в смягчении симптомов депрессии.

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