Уролог рассказал о мегауретере у детей и его последствиях

Уролог Губарев рассказал о мегауретере у детей и его последствиях
По словам уролога-андролога «СМ-Клиники» для детей Виктора Губарева, урологические патологии у детей требуют немедленного лечения, поскольку со временем могут привести к нарушению работы почек.
Так, одним из таких заболеваний врач назвал мегауретер, пишет «Газета.ру». При этом заболевании у ребенка отмечается аномальное расширение мочеточника и собирательной системы почки.
Если болезнь не выявить вовремя, у ребенка могут развиться инфекции мочевыводящих путей, а также проблемы с почками.
Выявить болезни мочевыводящих путей можно по подъему температуры тела до 39-40 градусов без симптомов ОРВИ, а также изменений стула, сопровождающийся слабостью и вялостью ребенка.