Уролог рассказал о мегауретере у детей и его последствиях

По словам уролога-андролога «СМ-Клиники» для детей Виктора Губарева, урологические патологии у детей требуют немедленного лечения, поскольку со временем могут привести к нарушению работы почек.

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Так, одним из таких заболеваний врач назвал мегауретер, пишет «Газета.ру». При этом заболевании у ребенка отмечается аномальное расширение мочеточника и собирательной системы почки.

Если болезнь не выявить вовремя, у ребенка могут развиться инфекции мочевыводящих путей, а также проблемы с почками.