Как увезти ребенка за границу после развода родителей и запретить поездку с бывшим партнером

Не всё длится вечно — справедливо это и для семейных отношений. После расставания бывшие партнёры, которые успели обзавестись ребёнком, нередко превращают выезд сына или дочери за границу в предмет споров. Например, один из родителей может в качестве мести или из-за опасений надолго разлучиться с ребёнком вообще запретить выезд. Как сделать всё по закону и разнится ли процедура для бывших супругов и сожителей? Разбираемся.

Когда понадобится согласие на выезд ребёнка за границу

Если ребёнок едет с родителем Если ребёнок едет с сопровождающим Согласие на выезд ребёнка: как правильно оформить Можно ли оформить согласие на выезд сразу нескольких детей Как запретить вывозить ребёнка за границу Какие документы понадобятся для оформления запрета Как второй родитель узнает о запрете Как отозвать запрет на выезд ребёнка за границу Когда понадобится согласие на выезд ребёнка за границу Если ребёнок едет с родителем В случае если ребёнок на время едет за границу с одним из родителей, то согласие второго родителя на выезд не требуется. Это не зависит от статуса брачных отношений родителей, если конкретные отец и мать заявлены в свидетельстве о рождении. Так что неважно, расписывалась ли пара или просто сожительствовала.

В то же время нужно учитывать, что согласие второго родителя может быть предусмотрено законодательством страны въезда или потребоваться на этапе оформления визы. Эту информацию лучше дополнительно уточнить в консульских учреждениях государства въезда.

А вот если один из родителей планирует переехать на постоянное место жительства (ПМЖ) в другую страну вместе с ребёнком, то для получения всех необходимых документов (например, ВНЖ) также потребуется нотариально заверенное согласие второго родителя на такой переезд. Помимо этого, понадобится заявление родителя, который уезжает на ПМЖ, в котором он пообещает нести все расходы и ответственность за ребёнка.

У каждой конкретной страны могут быть свои требования.

Нужно помнить и об одном важном нюансе. Если у ребёнка и родителя, с которым он путешествует, разные фамилии, обязательно необходимо взять с собой свидетельство о рождении ребёнка, чтобы пограничники могли установить степень родства.

Лучше всего иметь с собой апостилированную копию свидетельства о рождении с заверенным переводом на иностранный язык, чтобы за пределами России не возникло никаких вопросов. Услуга обойдётся примерно в 4500 рублей, но заплатить нужно будет один раз, а пользоваться документом можно будет долгие годы.

Если ребёнок едет с сопровождающим

В этом случае один из родителей должен оформить у нотариуса согласие на выезд ребёнка за границу. В таком согласии нужно указать:

данные родителя, ребёнка и сопровождающего;

даты, в которые ребёнок выезжает за границу;

страны, которые планируется посетить вместе с ребёнком;

срок его действия.

Если же речь идёт о выезде ребёнка в европейские страны, образующие так называемую шенгенскую зону, стоит учитывать, что перемещаться по ним граждане других государств могут по единой «шенгенской» визе. Так что в согласии достаточно указать одну из этих стран (например, страну, которая и выдала соответствующую визу) со ссылкой на возможность посетить и другие государства шенгенской зоны. Это не противоречит требованиям законодательства.

Согласие на выезд ребёнка: как правильно оформить

Чтобы оформить согласие на выезд ребёнка, нужно обратиться к любому нотариусу и подготовить следующие документы:

паспорт родителя;

свидетельство о рождении ребёнка в оригинале;

данные о путешествии (дата выезда, окончания поездки, страны);

полная информация о сопровождающем ребёнка.

Услуги нотариуса в таком случае обойдутся примерно в 1500 рублей.

Можно ли оформить согласие на выезд сразу нескольких детей

Однозначный ответ здесь дать сложно — закон на этот счёт молчит. Пограничная служба ФСБ России готовила разъяснения, согласно которым в одно согласие можно было бы включать сразу нескольких детей. Но письмо с этими разъяснениями так и не было официально опубликовано.

В связи с этим вопрос об оформлении согласия на нескольких детей сразу сейчас разрешается на усмотрение нотариуса — именно с ним стоит проконсультироваться.

Как запретить вывозить ребёнка за границу

Для этого нужно подать заявление в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ.

Родитель может запретить вывоз ребёнка из страны в принципе (то есть во все страны), так и только в определённые. Например, если у ребёнка родитель-иностранец и другой родитель боится, что тот увезёт ребёнка из России.

При подаче заявления несогласный родитель может указать:

срок его действия;

государство (государства), выезд ребёнка в которое (или которые) запрещается.

Если заявлений о несогласии на выезд ребёнка несколько, учитываться будут все. Например, мать подала одно заявление против вывоза ребёнка в Турцию, второе — против поездки в Италию и так далее.

Важно: этот запрет не распространяется на выезд ребёнка в сопровождении с несогласным родителем. Если он подал заявление против бывшего партнёра, сам он не лишается права вывоза ребёнка за границу, если у него есть российское гражданство.

А вот если заявление о запрете на вывоз подал иностранец, он уже не сможет сам вывезти ребёнка за границу.

Но на практике бывает, что пограничники не пропускают ребёнка с родителем, который заявил отказ в отношении экс-партнёра. Фактически они видят запрет в отношении конкретного ребёнка в системе МВД и не разбираются в деталях. Эти риски нужно учитывать.

Какие документы понадобятся для оформления запрета

Вместе с самим заявлением необходимо предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность законного представителя;

документ, подтверждающий права законного представителя в отношении ребёнка: это может быть свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении или документ об установлении опекунства или попечительства;

документ, подтверждающий наличие у ребёнка российского гражданства.

Заявления родителей, связанных с вывозом детей за границу, рассматривают в течение двух дней. Платить ни за что не нужно — услуга бесплатная.

Как второй родитель узнает о запрете

Родитель, которому бывший партнёр запретил вывозить ребёнка за границу, получит соответствующее уведомление на почтовый адрес по месту своей регистрации.

Он также может сам обратиться в органы МВД с запросом, есть ли в отношении него какие-либо ограничения.

Если уведомление не пришло, а в МВД родитель не обращался, узнает о запрете он только на пограничном контроле. Так что бывшим супругам стоит отслеживать подобные нюансы, особенно если добрые отношения сохранить не удалось.

Как отозвать запрет на выезд ребёнка за границу

Родитель может отозвать своё заявление о несогласии на выезд ребёнка из России во внесудебном порядке. Процесс такой же, как и при подаче заявления, — нужно обращаться в МВД, дипломатическое или консульское учреждение.