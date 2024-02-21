В России вырос спрос на нянь

Спрос на нянь вырос в России, отмечают в кадровых агентствах страны. Причем соискатели начали предъявлять к няням новые требования: забрать детей из школы, сделать работу по дому.

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Всего в начале года на портале hh.ru было открыто 3,2 тыс. вакансий для нянь, а резюме нянь, находящихся в активном поиске работы, размещено 8,3 тыс. В итоге на одну вакансию няни приходится 2,3 резюме, а это соответствует дефициту, констатируют в пресс-службе организации. На "Авито" тоже в начале года зафиксирован рост спроса и предложения на услуги нянь на 11%. А спрос работодателей на нянь в прошлом месяце вырос на 43% год к году.

"Растущий спрос на нянь можно объяснить увеличивающейся занятостью населения и потребностью современных родителей совмещать личные дела с карьерой", - рассказал управляющий директор "Авито Работы" и "Авито Услуг" Артем Кумпель РБК.

Зарплата няни, работающей пять дней в неделю по 8-10 часов в день, начинается от 100 тыс. руб.

Цены на услуги нянь, по данным "Авито", в среднем по стране составляют от 250 руб. в час, но могут сильно отличаться в зависимости от опыта няни и перечня оказываемых ею услуг.

Дороже всего няни стоят в Москве и Санкт-Петербурге: 450-500 руб. в час. В сервисе "Помогатель.ру" оценили стоимость часа работы няни в Москве в 350-400 руб. Дешевле всего нанять няню можно в Тольятти и Ульяновске - 200 руб. в час.

Что касается зарплатных предложений для нянь, то в январе они составили в среднем 49 тыс. руб. (годом раньше - 34 758 руб.). Причем в Санкт-Петербурге - 59 998 руб., в Москве - 54 577 руб., в Набережных Челнах - 46 225 руб. и в Новосибирске - 44 210 руб.

В hh.ru немного иная статистика: в начале года няням предлагали зарплату в среднем 72,5 тыс. руб., годом раньше - 61,2 тыс. руб.

"За год зарплатные ожидания нянь выросли с 50 тыс. в 2023-м до 60 тыс. в начале 2024-го", - добавили в пресс-службе сервиса.