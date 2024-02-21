Родителей предупредили о симптомах, говорящих о возможном аутизме у ребенка
Врач Некрасова: в тяжелых случаях заподозрить аутизм у ребенка можно до года.
Число детей с расстройством аутистического спектра (РАС) в мире растет, хотя причины такого роста пока до конца не ясны. По статистике ВОЗ РАС выявляется у родного ребенка из 100, а в регионах с хорошим уровнем медицины и выявляемости этот показатель повышается в два раза и более. Об этом «Газете.Ru» рассказала Любовь Некрасова, детский невролог сети клиник «Семейная».
По словам врача, ведущими причинами РАС являются генетические нарушения, за которые ответственны многие гены и их комбинации.
«Диагноз ставится в разном возрасте. Возраст диагностики зависит в том числе от тяжести расстройства. В тяжелых случаях заподозрить аутизм можно даже до года — ребенок подолгу играет сам, не просится на руки, избегает длительного зрительного контакта. Легкие нарушения выявляются иногда только к трем годам. Основные признаки — это нарушение коммуникации, стереотипность поведения, часто у таких детей есть «специальный интерес» — некая игра, или предметы, которые полностью поглощают внимание, которыми ребенок может заниматься часами», — отметила она.
Невролог рассказала, что существует некое клише: «аутисты не смотрят в глаза, выстраивают предметы в ряды, кружатся вокруг своей оси». Это далеко не всегда так.
«Ребенок с РАС может иметь зрительный контакт, но у него снижена потребность в коммуникации — он не может поддерживать совместную игру, он не делится своими эмоциями и впечатлениями, он не старается привлечь к себе внимание, заслужить одобрение. Он не просит о помощи, но может использовать руку взрослого, как инструмент, чтобы сделать что-то, что не получается. Речь у таких детей тоже часто развивается поздно. Иногда они могут произносить слова за взрослым, но самостоятельно их не используют. Родители часто говорят про таких детей, что «он самостоятельный», — объяснила специалист.
Врач отметила, что насторожить должны трудности ребенка с переходом от протертой пищи к твердой, пищевая избирательность, а также стремление к абстрактным символам в раннем возрасте (буквы, цифры) и слишком позднее освоение туалетных навыков. Кроме этого, стоит обратить внимание на избирательность в одежде и настойчивое стремление действовать по привычным ритуалам.
«Это множество мелочей, на которые в раннем возрасте можно просто не обратить внимания или посчитать это особенностями характера. Каждая из этих особенностей может быть и у здорового ребенка, но если их несколько, то стоит обратиться к специалистам — детскому неврологу, психиатру. Поставить диагноз в раннем возрасте — очень важно. Дело в том, что существуют специальные психотерапевтические методики, эффективно помогающие таким детям. И чем раньше начато лечение, тем лучше его результаты. В России также обязателен осмотр психиатра в возрасте два года, не стоит пренебрегать этим осмотром, даже если вам кажется, что с ребенком все в порядке», — резюмировала невролог.
Ранее ученые выяснили, что распространенный неврологический синдром передается по наследству.