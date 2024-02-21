Родителей предупредили о симптомах, говорящих о возможном аутизме у ребенка

«Это множество мелочей, на которые в раннем возрасте можно просто не обратить внимания или посчитать это особенностями характера. Каждая из этих особенностей может быть и у здорового ребенка, но если их несколько, то стоит обратиться к специалистам — детскому неврологу, психиатру. Поставить диагноз в раннем возрасте — очень важно. Дело в том, что существуют специальные психотерапевтические методики, эффективно помогающие таким детям. И чем раньше начато лечение, тем лучше его результаты. В России также обязателен осмотр психиатра в возрасте два года, не стоит пренебрегать этим осмотром, даже если вам кажется, что с ребенком все в порядке», — резюмировала невролог.