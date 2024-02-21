В Финляндии из-за РС-вируса массово болеют дети и младенцы

В Финляндии растет число младенцев и детей, заразившихся опасным вирусом
В Финляндии растет заболеваемость респираторным вирусом, который порождает детей и младенцев. По данным местных врачей, заболевание протекает в тяжелой форме, поэтому нередко маленькие пациенты попадают в реанимацию, пишет Yle.
Чаще всего вирус поражает нижние дыхательные пути. Среди симптомов заболевания учащенное и затрудненное дыхание, заложенность носа, кашель и затруднения при приеме пищи.
При этом врачи отмечают, что в прошлом году также наблюдалась заболеваемость этим вирусом., но тогда болезнь протекала легче.
Между тем, в РФ прошлая неделя отмечена ростом заболеваемости коронавирусом на 2,6%. При этом выписалось из медучреждений 27 469 человек, что на 11,4% выше по сравнению с прошлой неделей.