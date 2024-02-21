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В Финляндии растет число младенцев и детей, заразившихся опасным вирусом

В Финляндии растет заболеваемость респираторным вирусом, который порождает детей и младенцев. По данным местных врачей, заболевание протекает в тяжелой форме, поэтому нередко маленькие пациенты попадают в реанимацию, пишет Yle.

В Финляндии из-за РС-вируса массово болеют дети и младенцы
© runews24.ru

Чаще всего вирус поражает нижние дыхательные пути. Среди симптомов заболевания учащенное и затрудненное дыхание, заложенность носа, кашель и затруднения при приеме пищи.

При этом врачи отмечают, что в прошлом году также наблюдалась заболеваемость этим вирусом., но тогда болезнь протекала легче.

Между тем, в РФ прошлая неделя отмечена ростом заболеваемости коронавирусом на 2,6%. При этом выписалось из медучреждений 27 469 человек, что на 11,4% выше по сравнению с прошлой неделей.

Дети