В Финляндии из-за РС-вируса массово болеют дети и младенцы

В Финляндии растет заболеваемость респираторным вирусом, который порождает детей и младенцев. По данным местных врачей, заболевание протекает в тяжелой форме, поэтому нередко маленькие пациенты попадают в реанимацию, пишет Yle.

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Чаще всего вирус поражает нижние дыхательные пути. Среди симптомов заболевания учащенное и затрудненное дыхание, заложенность носа, кашель и затруднения при приеме пищи.

При этом врачи отмечают, что в прошлом году также наблюдалась заболеваемость этим вирусом., но тогда болезнь протекала легче.