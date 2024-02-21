Гинеколог объяснил, как правильно планировать беременность

Если он не нашел проблем, то планировать беременность можно в течение года. – Еще один важный этап – прегравидарная подготовка. Она длится 2-3 месяца. Обязательно будущим мамам назначают препараты фолиевой кислоты, а также йод и железо, по показаниям, – говорит Зычкова. – Если после проведенных исследований врач выявит нарушения или дефицит по каким-либо показателям – будет дополнительная терапия для их коррекции.