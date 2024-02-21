Гинеколог объяснил, как правильно планировать беременность
Оптимальным для родов считается возраст до 27 лет. Но средний показатель в России равен 31 году. Девушкам до 35 лет врач предлагает сдать анализы крови на гормоны щитовидной железы, онкоцитологию и инфекции, которые передаются половым путем.
Если он не нашел проблем, то планировать беременность можно в течение года. – Еще один важный этап – прегравидарная подготовка. Она длится 2-3 месяца. Обязательно будущим мамам назначают препараты фолиевой кислоты, а также йод и железо, по показаниям, – говорит Зычкова. – Если после проведенных исследований врач выявит нарушения или дефицит по каким-либо показателям – будет дополнительная терапия для их коррекции.
Она добавила, что девушкам, которые планируют беременность после 35 лет, необходимо пройти обследования на онкоцитологию, проверить уровень гемоглобина и гормональный фон. По словам Зычковой, в этом возрасте количество вырабатываемых яйцеклеток в женском организме снижается, как и их качество. Растет риск выкидышей.
В разговоре с istochnik.online она заявила:
– В таком случае рекомендую обращаться к репродуктологам. Свою эффективность доказала такая методика, как отложенное материнство – в более раннем возрасте у женщины берут яйцеклетки и замораживают до того времени, когда она решит родить ребенка.
В начале февраля репродуктолог рассказал о детородном возрасте мужчин. После 45-50 лет появляются первые сложности, снижается тестостерон.