Психолог рассказал, как общаться со школьниками "трудного" возраста

В первую очередь нужно обратить внимание на поведение и перепады настроения подростка. Скорее всего, у него трудности, с которыми он не может справиться самостоятельно. Порой возникает агрессия, аутоагрессия, раздражительность, апатия или беспокойство без явной причины, частые приступы плача или крика, драки и уходы из дома.

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Также бывают противоположные проявления - ребенок становится чрезмерно послушным или замкнутым и отстраненным.

Кроме того, возможны в этот период проблемы с едой, расстройства сна, отсутствие интереса к учебе, трудности в познавательной сфере и частные конфликты в школе.

Психолог советуют семьям, где нарушены детско-родительские отношения, не сравнивать детей с их знакомыми, не блокировать их чувства и эмоции, не говорить при подростке плохо о другом родителе. Также нельзя говорить ребенку, что из него ничего хорошего не выйдет, и делать акцент на том, как много в него вложено.

Если в школе присутствует буллинг, то его можно определить по некоторым признакам. К примеру, подросток больше не хочет ходить на учебу, разговаривать о ней, он замкнулся в себе и начал прогуливать уроки. Признаками страха являются соматические проявления: энурез, частые заболевания ОРВИ, плохой сон, вырывание волос на голове, депрессия, нервозность.