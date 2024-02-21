Стресс во время беременности может привести к раннему взрослению девочек-первенцев

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели уникальное исследование. Они изучили взаимосвязь между стрессом во время беременности и взрослением первенца. Об этом сообщает портал Sciencedaily со ссылкой на журнал Psychoneuroendocrinology.

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В исследовании принимали участие беременные из Южной Калифорнии без вредных привычек. Примерно для половины из них это была первая беременность.

Уровни стресса у беременных измерялись на 15-й, 19-й, 25-й, 31-й и 37-й неделе. Далее ученые фиксировали детские маркеры полового созревания у ребят в возрасте 8-10, 11-12 и 13-16 лет.

Ученые обнаружили, что у девочек-первенцев тех женщин, что испытывали стресс во время беременности, половое созревание наступает раньше. Среди вторых дочерей или мальчиков-первенцев такого эффекта ученые не обнаружили.

Это явление, возникающее после созревания надпочечников, характеризуется ростом волос на теле, появлением прыщей, началом менструаций у девочек и увеличении яичек у мальчиков.

Исследование уже сейчас называют уникальным. Оно объясняет такое явление как «синдром старшей дочери». При нем женщины-первенцы берут на себя заботы о доме и домочадцах, помогая во всем матери. Этот синдром активно обсуждают в интернете и теперь у ученых, вероятно, появился ключ к его пониманию.

Результаты исследования могут помочь в предоставлении беременным женщинам более широкого спектра медицинских услуг. А также оно может способствовать в повышении общего благополучия беременных матерей.