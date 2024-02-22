Чему должен научить сына идеальный отец

Как-то так повелось, что фигура матери и ее влияние на психику человека изучены вдоль и поперек. А вот фигуре отца, к сожалению, уделяется мало внимания, а зря, отметила в разговоре с «ФедералПресс» сексолог Екатерина Иванова.

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«Отец – это ключевая фигура для развития личности человека», – отмечает эксперт.

Для сына отец выполняет важные функции: формирует отношения с противоположным полом, дает внутреннюю опору, расставляет границы и правила. Также этот родитель влияет на деньги, духовность, баланс сил и так далее.

Иванова отмечает, что отец воспитывает не тем, что говорит, а тем, как он живет. Если папа говорит сыну никогда не врать, а сам лжет, отмахивается и уходит от разговора с матерью, у ребенка возникает диссонанс и непонимание.

Совместное времяпрепровождение отца и сына очень важно, добавляет эксперт. Так ребенок понимает и ощущает свою причастность к миру мужского.

Отец должен проявлять интерес к личности сына. Важно узнавать, какой ваш ребенок и чего он хочет, поясняет Екатерина Иванова.

Давайте ребенку обратную связь: «Вот здесь у тебя получилось, а вот здесь нужно подтянуться». Отцу важно применять правило «Одно к пяти»: на одно замечание пять похвал.