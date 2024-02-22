Психолог назвал сепарацию ребенка необходимым этапом в его жизни

«Основой спокойствия станут доверительные и гармоничные отношения. Учитесь слушать и понимать детей, в каком бы кризисе они ни находились. Дайте им свободу и право выбора, научите выстраивать личные границы и помогите развиваться. Любите детей безусловно, но не безответственно», — заключил психолог.