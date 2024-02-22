Львова-Белова предложила трудоустраивать подростков в качестве профориентации

«Я считаю, что профориентация без привязки к реальной работе не имеет никакого смысла, потому что мы можем сколько угодно проходить тесты, смотреть, к чему есть способности у ребенка, но если он не пробует, не начинает осваивать в практической плоскости ту или иную специальность, то, скорее всего, это останется на зачаточном уровне. Важно, чтобы мы реально начали работать», - сказала она во время панельной дискуссии "Ценность труда и занятости у современных подростков" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного форума труда.