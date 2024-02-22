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Гастроэнтеролог Яблокова объяснила, зачем давать детям аллергены

Врач объяснила, что согласно новому методу лечения аллергии, организм ребенка-аллергика постепенно знакомят с аллергенами.

Гастроэнтеролог объяснила, зачем давать детям аллергены
© Runews24.ru

Ранее считалось, что в случае возникновения у ребенка аллергии на определенные продукты, их полностью стоит исключить из рациона. Однако сейчас медицина применяет другой подход лечения аллергии.

По словам гастроэнтеролога Екатерины Яблоковой, согласно новому методу, организм ребенка-аллергика постепенно знакомят с аллергенами.

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Врачи считают, что это позволит организму постепенно привыкнуть к аллергену и преодолеть аллергию со временем.

Однако, подчеркнула врач в разговоре с «АиФ», детям все же не рекомендуется давать до трех лет цитрусовые, шоколад, кофе, какао, а также морепродукты.

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