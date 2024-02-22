Гастроэнтеролог объяснила, зачем давать детям аллергены

Гастроэнтеролог Яблокова объяснила, зачем давать детям аллергены
Врач объяснила, что согласно новому методу лечения аллергии, организм ребенка-аллергика постепенно знакомят с аллергенами.
Ранее считалось, что в случае возникновения у ребенка аллергии на определенные продукты, их полностью стоит исключить из рациона. Однако сейчас медицина применяет другой подход лечения аллергии.
По словам гастроэнтеролога Екатерины Яблоковой, согласно новому методу, организм ребенка-аллергика постепенно знакомят с аллергенами.
Врачи считают, что это позволит организму постепенно привыкнуть к аллергену и преодолеть аллергию со временем.
Однако, подчеркнула врач в разговоре с «АиФ», детям все же не рекомендуется давать до трех лет цитрусовые, шоколад, кофе, какао, а также морепродукты.