Мультфильмы и телефон приводят к задержкам в развитии: результаты исследования

Команда ученых предупредила о страшных последствиях использования гаджетов для развлечения малышей. Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Pediatrics, младенцы и малыши, которым дозволено смотреть мультики и развлекать себя родительской техникой, с большей вероятностью проявляют нетипичное сенсорное поведение, связанное с нарушениями развития нервной системы, такими как аутизм и синдром дефицита внимания / гиперактивности.

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Команда проанализировала данные о привычках 1471 ребенка не старше двух лет. Выяснилось, что у годовалых детей, которых развлекали с помощью экранов различных устройств, вероятность возникновения проблем с сенсорной обработкой была выше на 105% в возрасте 33 месяцев. Такие дети чаще вели себя отстраненно, не выражали интереса к деятельности, отличались медленной реакцией на раздражители.