Психолог назвала полезное свойство колыбельных песен для младенцев

Колыбельные песни позволяют создать и укрепить эмоциональную связь между матерью и младенцем, рассказала психолог Юлия Токарчук.

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В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что на это влияет звучание таких композиций: они исполняются в спокойном темпе с особой интонацией, что помогает ребенку расслабиться.

«Пение колыбельных песен для малыша — особый вид эмоциональной связи. Все дело в том, что колыбельные песни звучат в спокойном темпе с особой интонацией и растягиванием гласных звуков, позволяющем ребенку расслабиться и подготовиться ко сну», — пояснила психолог.

Ритм колыбельной приближен к ритму сердцебиения человека в состоянии покоя, уточнила специалист. Размеренное пение, укачивание, приглушенный свет и концентрация матери исключительно на младенце формируют у ребенка чувство единения, безопасности и доверия. До полугода текст колыбельной для детей не настолько важен, как интонации и тембр исполнения.