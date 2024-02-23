Просмотр видео замедлил развитие словарного запаса у детей младше трех лет

Эксперты из Южного Методистского университета, Университета Майами, Джорджтаунского университета узнали, что у детей в возрасте 17 30 месяцев, когда они в среднем смотрели около двух часов в день видео, хуже пополнялся словарный запас. Научная статья об этом была опубликована в журнале Acta Paediatrica.

© Ferra.ru

В новом исследовании приняли участие 302 родителя с детьми в возрасте от 17 до 30 месяцев.

Оказалось, что чем дольше ребёнок смотрел видеоролики, тем он хуже осваивал первый язык. Такие дети знали меньше слов и составляли более короткие предложения, чем те, кто меньше времени проводил перед экраном.

VidIQ

При этом если взрослые оставались вместе с ребёнком и комментировали то, что происходит на экране, то отрицательное влияние видео на словарный запас уменьшалось.