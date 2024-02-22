Психолог объяснил, почему родители не должны жить только ради детей

Молодые родители часто растворяются полностью в ребенке, забывая о себе и своих потребностях. Те, кто полностью живут ради детей, отказываясь от собственного счастья, могут навредить и себе, и детям, особенно в период сепарации. Об этом заявил клинический психолог Станислав Самбурский, передает "Газета.ру".

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По словам специалиста, сепарация – естественный и необходимый этап взросления ребенка. Она состоит из четырех стадий: отделение, протест, возвращение и консолидация. Каждый из этих этапов, продолжил эксперт, сопровождается разными эмоциями и конфликтами. Однако ссоры с подростками усугубляются тем, что при их взрослении родители переживают ощущение потери близости с детьми, многих это доводит до нервного срыва, указал Самбурский.

По его мнению, проблема в том, что родители живут только ради детей и не имеют других интересов или занятий. Чрезмерная опека и тотальный контроль мешают ребенку на пути во взрослую жизнь, добавил специалист.

Самбурский объяснил, что некоторые родители, когда дети вырастают и отделяются, испытывают депрессию. Это называется синдром пустого гнезда, объяснил психолог. Родители не знают, что делать, как занять свободное время, когда их ребенок покинул дом. Их гложет чувство бесполезности, сказал Самбурский.

Однако иногда такие родители могут стать пострадавшими из-за манипуляций своих детей. Ребенок понимает, что вся жизнь родителей сконцентрирована на нем, поэтому он может совершать любые поступки, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что родители, живущие ради своих детей, часто лишают их возможности развиваться и расти. Взрослые хотят, чтобы ребенок не рисковал, не связывался с плохой компанией, что приводит к гиперопеке, контролю и лишению свободы выбора. В этом случае, уточнил Самбурский, у детей не вырабатывается навык самостоятельности.

Психолог рекомендовал начать жить с детьми, а не для детей. Взрослым надо научиться слушать и понимать, дать свободу и право выбора, помогать развиваться.

"Любите детей безусловно, но не безответственно", – подытожил Самбурский.