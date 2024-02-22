Психолог объяснила, когда подростку можно разрешить сделать пирсинг

Пирсинг — это не только стиль самовыражения, но и серьезная модификация тела, требующая особого внимания и ухода. Также многое будет зависеть от видов проколов: одно дело проколоть уши, другое — сделать пирсинг пупка и носа, не говоря уже о том, что среди подростков популярен пирсинг языка. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала психолог Екатерина Маденко.

«Основные признаки, указывающие на готовность ребенка к пирсингу: способность заботиться о своем здоровье и гигиене, понимание возможных последствий, осознание ответственности за решение сделать прокол и возможные последствия после процедуры. Если подросток начинает задавать вопросы, интересоваться, осознавать все нюансы и способен уделять достаточно времени и внимания уходу за пирсингом, то это можно считать признаком готовности», — объяснила Екатерина Маденко.

При этом эксперт подчеркнула, что, несмотря на самостоятельность подростка и его готовность к процедуре, пирсинг все же лучше делать в присутствии одного из родителей. Во-первых, этого требуют многие салоны (до 18 лет процедуру можно выполнить только с согласия родителей или опекунов), во-вторых, присутствие рядом близкого взрослого поможет подростку в принятии правильного решения.