Обществознание могут исключить из программы 6–8-х классов

Минпросвещения РФ разработало проект приказа, согласно которому предлагается исключить обществознание из программы 6–8-х классов, оставив один урок в неделю в 9-м классе. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов в четверг, 22 февраля.

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В связи с выдвинутой инициативой, количество учебных часов, посвященных этой дисциплине будет равняться 34 часам при 34 учебных неделях.

Согласно пояснительной записке к проекту, в случае принятия приказа норма вступит в действие с 1 сентября 2025 года. Сейчас, согласно федеральной рабочей программе по обществознанию, на предмет в 6–9-х классах отводится 136 часов, по одному в неделю, говорится в документе.