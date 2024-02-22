Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в 5-8 классах
Министерство просвещения РФ предложило увеличить количество уроков истории в 5-8 классах, сообщает ТАСС.
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Согласно проекту ведомства, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, предлагается добавить на изучение предмета ещё 136 часов.
«Предлагается увеличить общее число часов, рекомендованных для изучения истории, с 340 часов до 476 часов», - говорится в документе.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российские школы начал поступать обновлённый учебник истории, в котором исправили главы о репрессированных народах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».