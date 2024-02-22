Можно ли беременным в бассейн? Отвечает акушер-гинеколог

Плавание помогает поддерживать форму, укрепляет иммунитет и снижает нагрузку на позвоночник.

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Беременным показано плавание в бассейне в щадящем режиме. Очень важно следовать рекомендациям врача, а не начинать самостоятельные тренировки. В воде тело освобождается от ощущения тяжести, снижается нагрузка на позвоночник, мышцы одновременно находятся в тонусе и расслабляются. В период беременности мощный удар приходится на поясницу, а плавание её разгружает.

Все физические нагрузки беременной женщины должны обязательно обсуждаться с врачом акушером-гинекологом, ведущим беременность пациентки. И только после его одобрения можно приступать к любому виду деятельности.

Польза плавания во время беременности

Плавание является одним из самых рекомендуемых и безопасных видов физической активности для беременных. Это хороший способ подготовки к родам. Регулярные занятия в дальнейшем помогут быстро восстановиться и прийти в прежнюю форму. Одно из преимуществ плавания в бассейне – это то, что тело не получает динамическую нагрузку. Отсутствуют прыжки, резкие движения и колебания, которые вредны для здоровья плода и будущих мам.

Также следует выделить ещё несколько преимуществ:

Перед началом занятий плаванием беременным рекомендуется проконсультироваться с врачом или акушером. Они дадут рекомендации и указания, учитывая индивидуальные особенности и состояние беременности.

Важные факторы, на которые следует обратить внимание

Категорически противопоказано посещение бассейна при нарушениях биоценоза (флоры) влагалища, поскольку оно может спровоцировать рецидив бактериального вагиноза, который крайне нежелателен на любом сроке беременности.

Прежде чем начать ходить в бассейн, нужно получить рекомендации и разрешение от врача. Начинать плавать лучше со второго триместра. Важно следовать правилам, которые сделают занятия безопасными:

Стили плавания, которые подходят беременным

Не нужно пытаться освоить сложные стили. Самые оптимальные и комфортные — это кроль и брасс.

Плавание брассом задействует бёдра и ноги, укрепляя мышцы и поддерживая их в тонусе. Кроль снижает нагрузку на поясницу, задействуя весь мышечный корсет.

Плавать на спине беременным нельзя — плод оказывает чрезмерное давление на сосуды, что может привести к недомоганию.

Если будущая мама не умеет плавать или не занималась спортом до беременности, можно отдать предпочтение аквааэробике или аква-йоге.

Особенности плавания на разных сроках беременности

Первый триместр. Акушеры-гинекологи не рекомендуют плавать в это время, так как начинается формирование цервикального канала, который защищает плод от внешних бактерий. Образуется слизистая пробка, препятствующая проникновению микроорганизмов в полость матки. По этой причине лучше не рисковать и отказаться от посещения бассейна.

Второй триместр. Самый подходящий период, чтобы ходить в бассейн.

Третий триместр. В этот период следует снижать время и интенсивность занятий. Лучше уделить больше внимания правильной технике дыхания.

Противопоказания: кому может нанести вред плавание во время беременности

Хотя плавание считается безопасным и рекомендуемым видом физической активности для беременных, есть несколько противопоказаний, которые следует учитывать:

Плавание в щадящем медленном темпе полезно для здоровья беременных. Такие занятия уменьшают нагрузку на позвоночник и суставы, улучшают кровообращение и лимфодренаж, укрепляют мышцы и расслабляют спазмированные связки, снижают отёки и поднимают настроение.