Минпросвещения предложило убрать обществознание из программы 6–8-х классов

Министерство просвещения России предложило с 2025 года убрать из программы 6–8-х классов обществознание и оставить только один урок в неделю в девятом классе. Об этом сообщает РИА Новости.

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"В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", - говорится в тексте проекта.

До этого сообщалось, что участников СВО с педагогическим образованием будут привлекать к преподаванию в школах предмета "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР).