Минпросвещения предложило убрать обществознание из программы 6–8-х классов
Министерство просвещения России предложило с 2025 года убрать из программы 6–8-х классов обществознание и оставить только один урок в неделю в девятом классе. Об этом сообщает РИА Новости.
"В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", - говорится в тексте проекта.
До этого сообщалось, что участников СВО с педагогическим образованием будут привлекать к преподаванию в школах предмета "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР).
По словам первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева, военные с педобразованием смогут передать детям "бесценный опыт, который у них есть". Бугаев отметил, что таких людей "очень много" и Минпросвещения со своей стороны создаст условия, чтобы ветераны СВО, других конфликтов и боевых действий "заняли бесценную нишу [передачи] личного опыта".