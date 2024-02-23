Гастроэнтеролог Яблокова: до трех лет детям нельзя давать шоколад

Гастроэнтеролог Яблокова: до трёх лет детям нельзя давать шоколад. Этот продукт, как и морепродукты, цитрусовые, кофе и какао, может вызвать у малышей аллергию. В то же время взгляд на аллергию сейчас меняется. Если раньше аллергены старались исключать из рациона, сейчас их пытаются давать по чуть-чуть, чтобы организм привыкал. Подробнее о том, как быть с аллергией у ребёнка, рассказала доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Филатова Сеченовского университета Минздрава России, детский гастроэнтеролог Екатерина Яблокова.

© Секрет Фирмы

Современный взгляд на аллергию у ребёнка

По словам эксперта, раньше детей-аллергиков предпочитали растить под колпаком. В результате качество жизни таких людей снижалось — они постоянно боялись съесть что-то не то за столом, доходило даже до панических атак.

Сейчас врачи рекомендуют приучать ребёнка-аллергика к аллергену — его дают понемногу и наблюдают за реакцией. В результате должно развиться правильное иммунное привыкание. Так многие аллергии можно перерасти, заметила врач.

Правила прикорма

Не стоит давать ребёнку с рождения всё подряд. Ряд продуктов до трёх лет вообще давать запрещено, так как они могут спровоцировать аллергию. Экспериментировать и давать малышу еду с общего стола тоже не лучшая идея.

Как правило, прикорм начинают с овощей и каш. Вводить новый продукт лучше утром или днём, чтобы проконтролировать реакцию малыша. Если нарушился стул, изменилось поведение ребёнка и что-то не то с кожей, продолжать давать продукт не нужно. Значит, сейчас пока не время. Плюс важно помнить, что аллергия — это не только зуд на коже, но ещё и возможность развития анафилактического шока. Так что стоит быть бдительными.