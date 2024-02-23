Что такое родительские права и за что на самом деле их могут лишить

Родительские права — гражданские права человека, заключающиеся главным образом в возможности воспитывать своих детей. Приобретаются сразу после рождения ребёнка одновременно с обязанностями по отношению к нему. Государство может лишить их, если действия родителей противоречат интересам детей. Подробнее в статье, которую проверил юрист Владимир Шалаев.

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Эксперт статьи: Владимир Шалаев , адвокат, партнёр компании «Правовая группа»

Проще говоря, каждый родитель по умолчанию имеет право общаться со своим ребёнком и воспитывать его. Одновременно с этим он обязан обеспечивать потомка материально, заботиться о его здоровье и образовании.

Никто, кроме родителей, не имеет права решать вопросы, связанные с воспитанием и развитием ребёнка. Семейный кодекс РФ закрепляет преимущество их прав на детей перед другими людьми.

Родительские права можно приобрести и по отношению к некровному ребёнку — если его усыновить . А лишить родительских прав могут и по отношению к кровному — такое может произойти с людьми, страдающими хроническим алкоголизмом или наркоманией, а также в ответ на жестокое обращение с детьми.

Родители, лишенные родительских прав, по-прежнему обязаны его содержать (например, платить алименты ). Права такого ребёнка на имущество, переданное ему родителями, а также на наследство от них тоже сохраняются.

Родительские права автоматически прекращаются с наступлением совершеннолетия ребёнка, либо после вступления его в брак, либо после эмансипации (то есть досрочного приобретения дееспособности ).

Лишение родительских прав — это крайняя мера ответственности родителей. Поэтому и происходит такое только по решению суда.

В рамках рассмотрения иска о лишении родительских прав суд не решает дальнейшую судьбу ребёнка — то, куда именно его отправят жить, остаётся в компетенции органа опеки и попечительства.

Обязанности и права родителей

Родители имеют право и обязаны:

воспитывать своих детей;

заботиться об их здоровье и физическом развитии;

заботиться об их психическом, духовном и нравственном развитии;

обеспечить им получение общего образования;

защищать их права и интересы перед другими, в том числе в судах (без специальных полномочий).

Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание со своим ребёнком и участие в его воспитании. С 16 лет они могут воспитывать самостоятельно, а до этого (если только несовершеннолетние родители не в браке) ребёнку-родителю должны назначить опекуна , который будет помогать в воспитании. Обычно это кто-то из родственников семьи.

Форму обучения, детский сад или школу можно выбрать любые по желанию «с учётом мнения детей». А вот после получения основного общего образования родители уже не могут выбирать за ребёнка, где ему учиться. То есть вуз, колледж, училище и так далее будущий студент имеет право выбирать сам.

Также родители имеют право получать информацию о своём ребёнке из образовательных, медицинских, социальных и других организаций, даже если живут отдельно от него.

Если орган опеки установит, что между интересами родителей и детей есть разногласия и противоречия, несовершеннолетним назначат другого представителя для решения вопросов по защите их прав.

Также если между двумя родителями есть разногласия по поводу решения, касающегося ребёнка, они вправе обратиться за помощью в орган опеки и попечительства или в суд.

Кроме того, семья с детьми имеет право на содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи в индивидуальном порядке по запросу.

За что можно лишиться родительских прав

Самое главное — это жестокое обращение с детьми.

Жестокое обращение с детьми подразумевает физическое или психическое насилие, в том числе покушение на половую неприкосновенность.

Также нельзя обращаться с детьми пренебрежительно и грубо, унижать их человеческое достоинство, оскорблять или эксплуатировать (например, заставлять изнурительно работать, ограничивать в каких-то правах из-за наличия домашних обязанностей). За это родители тоже могут быть лишены родительских прав.

Другие основания для лишения родительских прав:

злостное уклонение от уплаты алиментов;

диагноз «алкоголизм» или «наркомания» у родителя;

совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо другого члена семьи (в том числе супруга, не являющегося кровным родителем детей);

отказ без уважительных причин забрать своего ребёнка из родильного дома или больницы;

злоупотребление родительскими правами.

Примеры злоупотребления правами родителя:

создание препятствий для получения общего образования; вовлечение в занятие азартными играми;

склонение к попрошайничеству, воровству, проституции;

склонение к употреблению алкоголя, наркотиков, психотропных или одурманивающих веществ;

вовлечение в деятельность секты или экстремистской организации.

Судимость и пребывание в колонии само по себе не является безусловным основанием для лишения родительских прав. Нужно доказать негативное влияние поступка осуждённого на ребёнка.

Даже если, к примеру, мама убила отца своих детей, не всегда её могут лишить прав на них. А в случае лишения есть возможность их восстановить.

"На время отбывания наказания детей под опеку обычно забирают родственники. Дети имеют право сохранять контакт с матерью, посещать свидания, общаться с ней по телефону.



Если родственников нет, ребёнок попадает в детский дом. Но и в таком случае мать не обязательно будет лишена родительских прав. Из детского дома ребёнок может быть возвращён матери — конечно, при подтверждении ею возможности обеспечить ему благополучную жизнь.



На органы опеки государство возлагает защиту прав детей, и, по сути, в их обязанности входит обеспечение для ребёнка надлежащего места жительства и опекуна. Если мама совершила умышленное убийство, и к тому же есть отягощения (алкоголизм, наркомания, неприемлемые жилищные условия), то опека вправе обратиться в суд за лишением её прав. Такой иск может подать и прокурор или уже детский дом.



Можно сказать, что обязанность обратиться в суд за лишением всегда рассматривается во взаимосвязи с наличием оснований для этого и сопутствующих факторов", — Ирина Пироженко, юрист, эксперт по разрешению семейных споров.

В исключительных случаях даже при очевидной вине родителя суд с учётом его поведения и других обстоятельств, а также с учётом прав и интересов детей может вместо лишения прав строго предупредить о необходимости изменить отношение к воспитанию детей.

Например, если ответчик страдает алкоголизмом или не платит алименты, но во время судебного процесса или незадолго до него предпринял шаги для решения этой проблемы (устроился на работу, закодировался).

Также опека обязательно заинтересуется семьёй, в которой дети не ходят в школу без видимых причин, либо плохо одеты, либо родители не оказывают им надлежащее лечение, либо пишут отказ от госпитализации, когда она необходима.

Так, например, отказ от переливания крови ребёнку по религиозным мотивам обычно несёт прямую угрозу его жизни.

В таком случае по заявлению медиков родителей оперативно могут отстранить от участия в этом вопросе — то есть ограничить в правах. Если же родители будут продолжать упорно отказываться от лечения, могут лишить прав.

Тотальный отказ от вакцинации и туберкулиновых проб также может заинтересовать органы опеки, хотя и не обязательно за этим может последовать ограничение в правах.

Иногда надзорные органы слишком лихо защищают права детей, когда их не нужно защищать.

Так, московская прокуратура в 2019 году собиралась лишить прав две семьи, которые участвовали в несанкционированных митингах. Суды вынесли им лишь предупреждение, но в случае повторения ситуации могут лишить прав.

В 2022 году в Омской области опека «перестаралась», забрав детей у многодетной матери, пока та спала дома. И спешно передала младшего, ещё младенца, под опеку чужим людям — притом что у детей были кровные родственники. Лишь быстро затеянный матерью скандал помог вернуть детей в семью.

"Часто картина такова: мама из последних сил тянет 3–4 детей. Вредных привычек не имеет, дети здоровые и активные — ну, может, пару раз школу пропустили из-за простуды или с несобранными волосами пришли. Но это, например, деревня. Комнатушки небольшие, печка, у детей нет раздельного места для сна, уроки учат за кухонным столом, маме помогают с домашними делами, тут же рядом кошки бегают.



В суде весь этот быт освещается как ненадлежащие жилищно-бытовые условия, антисанитария, угроза для жизни и здоровья, использование детского труда.



Вместо помощи и поддержки детей забирают. Первично приезжают проверить, а на второй раз оформляют изъятие. И на них моментально находятся опекуны. Если мама быстро реагирует, оперативно обращается в вышестоящие инстанции, детей возвращают", — Ирина Пироженко, юрист, эксперт по разрешению семейных споров.

Порядок лишения родительских прав

Дела о лишении родительских прав рассматривают районные суды по месту жительства ответчика.

Подать заявление о лишении родительских прав могут:

один из родителей;

другие близкие родственники ребёнка (дедушки и бабушки, полнородные и неполнородные братья и сёстры);

усыновители, приёмные родители, опекуны, попечители, воспитатели;

прокурор;

орган опеки и попечительства;

комиссия по делам несовершеннолетних;

организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детский дом);

образовательная организация;

медицинская организация;

организация, оказывающие социальные услуги.

Для лишения родительских прав нужны веские причины, а значит, в суде понадобятся подтверждающие документы (например, медицинские справки, справки из школы о прогулах, решения и приказы об алиментах), свидетельские показания (например, о жестоком обращении).

Если родители живут раздельно, а прав лишают того, кто живёт с ребёнком, другого должны известить о судебном заседании, чтобы он мог заявить требование передать ребёнка ему.

Лишить родительских прав могут в отношении не всех детей сразу.

Например, если мать имеет детей от разных отцов, а заявление о лишении родительских прав подали не все родственники. Или могут отобрать младших детей (например, если один или оба родителя не в состоянии всех обеспечить), а дети старше 10 лет могут изъявить желание остаться в семье, и суд может пойти им навстречу, если это не противоречит их интересам.

Лишённые родительских прав могут родить ещё детей и воспитывать их до тех пор, пока их не уличат в каком-либо противоправном поведении.

Так, например, в Москве 31-летняя женщина потеряла права на двоих детей, а затем родила третьего, которого избивала в течение 8 месяцев его жизни. Теперь его тоже отберут.

Обжаловать решение о лишении родительских прав можно в течение месяца после составления мотивировочной части.

За 2022 год российские суды удовлетворили свыше 30,5 тыс. исков о лишении родительских прав — 84% от общего числа поданных заявлений.

Ограничение родительских прав

Суд может отобрать ребёнка у родителей без лишения прав, если их совместное проживание опасно для него (например, по причине серьёзного заболевания родителя, тяжёлых семейных обстоятельств).

Но человека, который не выполняет свои родительские обязанности по не зависящим от него причинам, нельзя лишить родительских прав — суд может вынести решение только об их ограничении.

При ограничении в правах родители не могут воспитывать ребёнка, но им могут разрешить видеться с ним с разрешения, даже если у этого ребёнка уже будет приёмная семья. Для этого должны дать согласие орган опеки и попечительства и опекуны (приёмные родители).

В 2022 году в России суды рассмотрели 6,9 тыс. дел об ограничении родительских прав. Удовлетворили 81% исков.

Последствия лишения родительских прав

Лишённый родительских прав человек фактически как бы становится чужим ребёнку, хотя при этом всё равно обязан платить ему алименты. Причём суд примет решение об их взыскании сразу, даже если иск об алиментах никто не заявлял.

Если ребёнка потом усыновляют, он обычно утрачивает права на алименты и наследование от кровных родственников, так как юридически у него другие родители. Но по желанию родни такие права могут сохранить.

С утратой родительских прав также утрачиваются права на получение какой-либо информации о ребёнке (от другого родителя или учреждения образования, медицинского учреждения) и права на «детские» льготы и пособия. Такой родитель не сможет потребовать от совершеннолетних детей содержания, даже если будет в нём объективно нуждаться, будет нетрудоспособен или недееспособен.

Общаться с ребёнком, в отношении которого родитель лишён прав, обычно не разрешают. Хотя попытки установить хоть какой-то контакт делать можно — особенно если планируется восстановление в правах.

Как восстановить родительские права Если родитель изменил поведение, образ жизни или отношение к воспитанию ребёнка, его могут восстановить в родительских правах. Но не всё так просто: суду будут нужны доказательства.

Например, родитель страдал алкоголизмом и не работал. Ему придётся доказать, что он больше не пьёт и достаточно длительное время зарабатывает. Если были долги по алиментам, их обязательно нужно погасить.

Если ребёнку больше 10 лет, его мнение о восстановлении прав родителя обязательно учтут.

После вступления решения в законную силу суд в течение трёх дней проинформирует об этом опеку, ЗАГС или МФЦ.

Заявлять иск о восстановлении в родительских правах лучше в течение полугода после лишения. Потому что именно спустя такой срок ребёнка сможет усыновить кто угодно. А отменять решение об усыновлении будет гораздо сложнее.

За 2022 год российские суды удовлетворили 67% исков о восстановлении в правах родителя — их вновь обрели 1300 человек.

Кому может быть выгодно лишение родительских прав

Возможность усыновить или удочерить ребёнка может возникнуть только после смерти или лишения прав одного или обоих его родителей. Это может быть выгодно по разным причинам: например, чтобы получить статус многодетного родителя. Также, к примеру, отсрочку от СВО в период мобилизации без проблем могли получить только отцы четырёх детей, причём не усыновленные дети от другого брака жены не считались.

После решения суда о лишении прав одного из родителей второй может получить статус одиночки и специальные пособия на детей.

Пример упоминания на «Секрете»