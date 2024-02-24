Детей больше не выпустят за границу без специальной отметки. Новые вступят в силу 1 марта
В первый день весны вступит в силу закон, который среди прочего устанавливает правила выезда за рубеж для детей до 14 лет. Главное — в свидетельстве о рождении должна стоять отметка о российском гражданстве. Она выглядит как красный штамп.
Но соблюдать это правило придётся не всем.
Кому нужен красный штамп о гражданстве
Получать отметку необходимо тем, кто собирается пересекать границу с ребёнком, у которого есть только свидетельство о рождении. Это те места, в которые взрослых россиян пускают по внутреннему паспорту: Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Так что красный штамп детям пригодится лишь в этих 5 случаях.
Отметка о гражданстве не нужна, если:
- у ребёнка есть заграничный паспорт;
- вы едете в страны, в которых для пересечения границы и родителям, и ребёнку нужен загранпаспорт.
Где поставить красный штамп о гражданстве
Для получения отметки о гражданстве ребёнка нужно лично обратиться в территориальное подразделение по вопросам миграции по месту жительства. Записаться через МФЦ или «Госуслуги» нельзя.
Скорость получения штампа зависит от отделения. В одних печать ставят сразу, в других сначала принимают документы, а только потом выдают с результатом — обычно в течение пяти рабочих дней.
Ранее «Секрет фирмы» вместе с юристом разобрался , как увезти ребёнка за границу после развода и запретить поездку с бывшим партнёром.