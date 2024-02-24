Детей больше не выпустят за границу без специальной отметки

В первый день весны вступит в силу закон, который среди прочего устанавливает правила выезда за рубеж для детей до 14 лет. Главное — в свидетельстве о рождении должна стоять отметка о российском гражданстве. Она выглядит как красный штамп.

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Но соблюдать это правило придётся не всем.

Кому нужен красный штамп о гражданстве

Получать отметку необходимо тем, кто собирается пересекать границу с ребёнком, у которого есть только свидетельство о рождении. Это те места, в которые взрослых россиян пускают по внутреннему паспорту: Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Так что красный штамп детям пригодится лишь в этих 5 случаях.

Отметка о гражданстве не нужна, если:

у ребёнка есть заграничный паспорт;

вы едете в страны, в которых для пересечения границы и родителям, и ребёнку нужен загранпаспорт.

Где поставить красный штамп о гражданстве

Для получения отметки о гражданстве ребёнка нужно лично обратиться в территориальное подразделение по вопросам миграции по месту жительства. Записаться через МФЦ или «Госуслуги» нельзя.

Скорость получения штампа зависит от отделения. В одних печать ставят сразу, в других сначала принимают документы, а только потом выдают с результатом — обычно в течение пяти рабочих дней.