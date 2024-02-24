Как помочь ребенку справиться с усталостью: советы педиатра

На дворе конец февраля, а это значит, что учебный год в самом разгаре. К этому времени у детей уже накапливаются усталость и переутомление. Как поддержать здоровье ребенка в этот момент, волгоградцам рассказывает педиатр Сергей Савельев.

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Серьезные учебные нагрузки, подготовка к экзаменам, стресс – все это может вызвать у детей обострение хронических заболеваний, снижение иммунитета. Возрастает риск респираторных болезней и снижается умственная активность.

О переутомлении ребенка может говорить несколько признаков. Во-первых, раздражительность, плаксивость, нарушение сна. Во-вторых, частые простудные заболевания, головные боли, снижение аппетита.