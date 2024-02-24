Как помочь ребенку справиться с усталостью: советы педиатра
На дворе конец февраля, а это значит, что учебный год в самом разгаре. К этому времени у детей уже накапливаются усталость и переутомление. Как поддержать здоровье ребенка в этот момент, волгоградцам рассказывает педиатр Сергей Савельев.
Серьезные учебные нагрузки, подготовка к экзаменам, стресс – все это может вызвать у детей обострение хронических заболеваний, снижение иммунитета. Возрастает риск респираторных болезней и снижается умственная активность.
О переутомлении ребенка может говорить несколько признаков. Во-первых, раздражительность, плаксивость, нарушение сна. Во-вторых, частые простудные заболевания, головные боли, снижение аппетита.
Чтобы помочь ребенку справиться с нагрузкой, уделите внимание его режиму труда и отдыха. Школьники младших классов должны спать не менее 10 часов в сутки, средних классов – не менее 9 часов, старшеклассники – не менее 8. Также нужно следить за временем пользования гаджетами, которые дают большую нагрузку на глаза и влияют на работу мозга. Кроме того, важен регулярный и полноценный прием пищи. Продукты должны быть разнообразными, содержащими полезные нутриенты. В рационе ребенка должны обязательно быть овощи, фрукты, крупы, мясо и рыба.